Conviviale Panathlon Mondovì: relatore Giovanni Mulassano

Si è tenuta venerdì 11 la conviviale Panathlon del mese di marzo. Relatore d’eccezione Giovanni Mulassano, preparatore atletico delle squadre nazionali di Bob, fresco reduce dalle Olimpiadi invernali di Pechino.

Si è parlato di come abbiano vissuto i team le condizioni all’interno del villaggio olimpico, i loro timori, già prima della partenza, per eventuali contagi e quindi per l’esclusione dalle gare e l’isolamento stretto in cui i positivi sono stati costretti a vivere.

Questi, prima ancora delle considerazioni sulla parte sportiva dell’evento, sono stati i pensieri di chi ha partecipato a Pechino: un’atmosfera surreale, in cui è mancato quel calore che è comune a questo tipo di manifestazione, con una vita al di fuori delle gare che rende entusiasmante il parteciparvi, in un vero spirito di fratellanza universale, di cui oggi abbiamo un gran bisogno.

Il tecnico monregalese ha poi rivissuto questo triennio di preparazione a Pechino, con il lavoro svolto con la squadra: dapprima la selezione degli atleti e poi la fase di preparazione fisica e di formazione delle squadre. Si sono analizzate le caratteristiche fisiche e psicologiche che devono avere i componenti del bob, le innovazione che hanno in questi anni stravolto l’aspetto delle piste e dei mezzi, con l’ingresso di tecnologie avanzatissime.

Mulassano ha poi introdotto, su richiesta dei soci, la situazione presente nella rappresentativa italiana, in cui si è letto che sono sorte diverse occasioni di mancata amalgama tra gli atleti e le atlete.

In effetti, a sentire il relatore, alcune compagini, sia del settore ghiaccio che dello sci alpino, hanno vissuto momenti di tensione, legati soprattutto ai caratteri degli atleti, per cui al loro interno è mancata quell’unita di intenti che avrebbe potuto portare a risultati migliori. Nel complesso, comunque, seppure poche siano state le medaglie del metallo più prezioso, la nostra rappresentativa si è dimostrata molto valida ed anche nel bob i risultati auspicati si sono raggiunti, ritornando nel gruppo d’elite dello sport ad essere nei primi dieci team al mondo.

Giovanni Mulassano si è detto particolarmente felice dei risultati ottenuti per quanto lo riguarda personalmente: la fase iniziale di spinta, soprattutto negli atleti delle squadre maschili, ha ottenuto tempi di grande valore assoluto, che fanno ben sperare per la coppa del mondo del prossimo anno e per la costruzione di un team che possa difendere degnamente i colori italiani alle prossime Olimpiadi di Cortina.