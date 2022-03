E’ scomparsa a Fossano la dottoressa Maria Viglietta, apprezzato medico ginecologo

Fossano piange la scomparsa della dottoressa Maria Viglietta. Settantadue anni, apprezzato medico ginecologo, si è spenta nella sua abitazione fossanese per le conseguenze della malattia che stava affrontando da diversi mesi, un male nonostante il quale ha continuato per lungo tempo a svolgere la libera professione presso il suo studio di via Ambrogio da Fossano.



Molto conosciuta e stimata nella città degli Acaja – della quale la famiglia Viglietta è originaria, rappresentando un cognome noto ai più per diverse importanti attività mediche e imprenditoriali – dopo la laurea in medicina aveva lavorato per diversi anni presso l'ospedale di Savigliano, per poi optare per l'apertura di un proprio studio privato.



Maria Viglietta lascia il marito Franco Blandino, medico di base per 43 anni sempre a Fossano e apprezzato artista, e il figlio Marco, oltre ai familiari, i quali le daranno l'ultimo saluto coi funerali in programma martedì 15 marzo alle ore 15 presso la chiesa di San Filippo per poi accompagnare le sue spoglie a Bra per il rito della cremazione.