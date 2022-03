Falci di Dronero: in corso le trattative tra sindacati e vertici d'azienda

Situazione in stallo alle Falci di Dronero, con la protesta dei lavoratori che continua anche questa settimana.



Nell'incontro avvenuto lo scorso mercoledì, 9 marzo, i direttori hanno proposto un reintegro parziale dei premi previsti ai lavoratori. Venerdì mattina, 11 marzo, si è riunita l'assemblea dei lavoratori per valutare la proposta fatta, alla quale hanno deciso di rifiutare. Oggi pomeriggio, lunedì 14 marzo, la comunicazione in una riunione presso azienda.



"I lavoratori chiedono che vengano mantenuti tutti i premi e non soltanto una parte" spiegano il segretario provinciale generale Bruno Gosmar della UILM e Pierandrea Cavallero della Fiom Cgil - "Questo pensando anche alla tutela dei lavoratori che verranno poi assunti. Abbiamo comunicato la decisione di non accettare la proposta fatta ai dirigenti, i quali ci hanno riferito che ne proporranno un'altra".



Si attende quindi un nuovo incontro tra sindacati e vertici d'azienda.