Gita Primaverile a Pian Munè di Paesana per le scuole

Pian Munè, località turistica del Comune di Paesana in valle Po, intende proporre alle scuole uscite didattiche primaverili alla scoperta della natura, della storia e delle caratteristiche della montagna.

L'ambiente outdoor rappresenta un elemento importante per la nostra salute psico-fisica, in particolare per le fasce di età in costante crescita e apprendimento, che hanno la necessità di imparare tramite esperienze pratiche e tangibili e dimostrano sempre grande curiosità per ciò che li circonda.

Il progetto "Alla scoperta della flora e della fauna delle nostre montagne" rappresenta un’occasione di gita scolastica diversificata in base alla fascia di età della classe partecipante:

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

Visita al Bosco della Trebulina, una semplice passeggiata didattica con caccia ai tesori naturali e spiegazione dell'ecosistema che ci circonda. La camminata è su un sentiero senza particolare dislivello.

All’interno del Bosco la guida racconta le caratteristiche legate alla flora e alla fauna del bosco. I bambini possono inoltre curiosare e scoprire sculture degli animali in legno e giocare con gli elementi naturali presenti.

Visita alle incisioni rupestri di Bric Lombatera, poco sotto Pian Munè, raggiungibili con una piacevole camminata di 30 minuti oppure con il mezzo di trasporto che poi attende lì per la discesa, si visita questo sito di antiche incisioni rupestri.

Solo Bosco della Trebulina: 5 euro – Bosco della Trebulina + Bric Lombatera: 8 euro

SCUOLA SECONDARIA (adatta anche alle classi quarte e quinte della scuola primaria)

La Gita prevede due temi e una semplice camminata per avvicinare i ragazzi alla pratica del trekking.

Prima parte: Camminata (facile trekking) alla Cava Abbandonata, in cui vengono illustrati gli antichi mestieri svolti in passato sulle nostre montagne e le particolarità del nostro territorio (ad esmpio, la Pietra “Verde Po” che veniva estratta nelle cave).

Seconda parte: discesa verso il Bric Lombatera, sito di antiche Incisioni Rupestri di cui viene illustrata la storia e il passato di questi luoghi.

Possibilità di concentrare la gita in una mezza giornata oppure mattino + pomeriggio

Solo Cava abbandonata: 8 euro – Cava abbandonata + Bric Lombatera: 10 euro

Le uscite didattiche sono seguite e guidate da una guida naturalistica. Le proposte sono studiate per garantire sicurezza, divertimento e muovere la curiosità dei ragazzi.

Nella locandina allegata potete trovare maggiori dettagli sulle tariffe delle visite.

Le gite sopra indicate sono offerte gratuitamente agli alunni dell’Istituto comprensivo di Paesana, il paese che fa capo a Pian Munè. Per vicinanza e appartenenza allo stesso istituto la gratuità è estesa anche alle scuole di Sanfront e Martiniana.

Il rifugio di Pian Munè propone eventualmente anche un semplice pranzo al prezzo simbolico di 6 euro

Per Informazioni più dettagliate e prenotazioni contattare la stazione via mail all’indirizzo info@pianmune.it oppure al numero di telefono 328.6925406 (consigliamo di anticipare la telefonata con un messaggio whatsapp allo stesso numero).