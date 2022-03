In corso stamattina 14 marzo lo smontaggio delle giostre presenti da fine gennaio in piazza Galimberti a Cuneo.

Il luna park lascia la città dopo sei settimane di permanenza. Da domani torneranno in piazza i banchi del mercato, per questo periodo in parte spostati lungo i portici di corso Nizza, proprio per l'occupazione della piazza da parte delle attrazioni.