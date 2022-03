In salvo dalla guerra in Ucraina 38 rifugiati grazie a Conitours e Bus Company, 22 sono bambini

E' partita ieri sera, domenica 13 marzo, dal confine tra Polonia e Ucraina la carovana organizzata da Conitours e Bus Company.

La delegazione Umanitaria, guidata dall'imprenditore limonese Beppe Carlevaris, presidente di Conitours e di VisitPiemonte, sta facendo rientro in Italia con un gruppo di 38 sfollati composto da 22 bambini e 16 adulti.

Un viaggio organizzato grazie alla collaborazione tra Conitours e Bus Company con la pronta e gratuita disponibilità dell’amministratore delegato Enrico Galleano.

L’iniziativa è stata coordinata con la prefettura di Cuneo, la Caritas Diocesana e l’Unione Montana delle Alpi Marittime che si è adoperata per trovare la sistemazione degli sfollati a Limone Piemonte e altri Comuni vicini.

"Siamo arrivati in Polonia con un mezzo di Bus Company e con un minibus di Conitours guidato dal Bovesano Remo Menardo" - spiegano - "All’andata abbiamo portato beni di prima necessità messi a disposizione da Confartigianato con l’iniziativa di Specchio dei Tempi".

"Sono stati tre giorni molto impegnativi e stressanti presso il centro di Przemysl gestito dalla Protezione Civile Italiana." - ha riferito dalla Polonia Carlevaris - "Ci siamo registrati e poi abbiamo risposto a tutte le legittime domande circa i luoghi e le modalità di accoglienza delle persone che hanno scelto di venire in Italia e fornito garanzie di nostra affidabilità alle autorità polacche".

L'arrivo del gruppo in Italia è previsto per oggi pomeriggio con destinazione all’HUB allestito a Cuneo da Prefettura e Croce Rossa per l’espletamento delle procedure sanitarie, abbiamo scelto di far il viaggio di ritorno in pullman con mamme e bambini, ci sono stati affidati i più piccoli che sono in questo centro dichiara Carlevaris.