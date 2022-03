Individuato a 2.800 metri di quota il velivolo partito da Levaldigi e disperso da giorni

Nel corso della mattinata, un sorvolo operato con l'elicottero del 34° Gruppo Aves Venaria dell'Esercito, con a bordo il personale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, ha individuato delle tracce che potrebbero appartenere al velivolo disperso da venerdì scorso. Si trovano nel comune di Groscavallo (To) alla base del ghiacciaio del Mulinet a una quota di 2800 metri circa.

Poiché con quel tipo di elicottero non era possibile avvicinarsi al luogo dell'avvistamento, si è concordato l'invio dell'elicottero dei Vigili del Fuoco che in questo momento sta operando per verificare lo scenario.