Iniziative anche a Cuneo per la Giornata del fiocchetto lilla: alle 18 si illumina la Torre civica

La Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla è stata promossa per la prima volta nel 2012 dall’Associazione “Mi Nutro di Vita” (Pieve Ligure – GE). L’iniziativa parte da un padre, Stefano Tavilla, che ha perso la figlia Giulia a soli 17 anni per bulimia (in lista d’attesa per ricovero in una struttura dedicata) e ricorre il 15 marzo, proprio nel giorno della sua scomparsa.

In data 19 giugno 2018, la Giornata del Fiocchetto Lilla è stata sancita dalla Presidenza del Consiglio e il 15 marzo è riconosciuto istituzionalmente come giornata nazionale contro i Disturbi dell’Alimentazione.

Questa Giornata offre speranza a coloro che stanno ancora lottando e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei Disturbi del Comportamento Alimentare (D.C.A.): Anoressia, Bulimia, Binge Eating, Obesità, EDNOS, e tante e nuove forme ancora… In tutta Italia, in occasione di questa Giornata, vengono organizzati eventi di vario genere: convegni, presentazioni di libri, banchetti informativi, colorazioni lilla di fontane/monumenti, etc.

In Italia sono 3 milioni i giovani che soffrono di DCA, un fenomeno spesso sottovalutato sia da chi ne soffre che dai famigliari, e che costituisce una vera e propria epidemia sociale: il 95,9% sono donne, il 4,1% uomini. Soffrire di un DCA, oltre alle conseguenze negative sul piano organico, comporta effetti importanti sul funzionamento sociale della persona, con gravi penalizzazioni della qualità di vita; ne limita le capacità relazionali, lavorative e sociali. Spesso, inoltre, il disturbo alimentare è associato ad altre patologie psichiatriche: oltre, quindi, a provocare un’intensa sofferenza psichica, coinvolge anche il corpo, con serie complicanze fisiche. Tuttavia, solo una piccola percentuale di persone che soffrono chiede aiuto.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Le iniziative si svolgeranno nelle giornate di

MARTEDI’ 15 marzo 2022:

- Ore 16,30 in Corso Nizza angolo corso Dante a monte del palazzo dell’Amministrazione Provinciale inaugurazione della “PANCHINA LILLA” pensata e proposta dall’Associazione A-FIDATI con la presenza del personale del Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare dell’ASL CN1 e di rappresentanti delle istituzioni locali del Comune di Cuneo, che ringraziamo per la disponibilità ed il sostegno all’iniziativa;

- Ore 18 presso i locali del Baladin in piazza Foro Boario inaugurazione della mostra fotografica “NON SIAMO RIFLESSO”, organizzata e coordinata dalla fotografa free lance Veruska Verista in collaborazione con il personale del Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare dell’ASL CN1, con scatti effettuati dalle ragazze che frequentano il centro. Sono previsti interventi dei responsabili del Centro, dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e di esponenti dell’Associazione A-FIDATI.

- Ore 18 Illuminazione della Torre Civica di Cuneo