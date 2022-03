Volontari albesi sulla strada del rientro con dieci profughi fuggiti dall’Ucraina [FOTO]

Questi sono gli aggiornamenti che portano un po’ di sorriso in giorni di tristezza: la carovana dalle associazioni albesi FuturAlba e Proteggere Insieme, col sostegno della Croce Rossa cittadina e della Città di Alba, sta tornando in Italia, dopo aver consegnato, nella prima mattinata di oggi (lunedì 14 marzo), l’ingente carico di farmaci raccolti grazie al sostegno degli albesi che hanno dato il loro contributo acquistandoli nelle farmacie o portandoli nei punti di raccolta anche presso gli istituti scolastici.



Come previsto nei piani della missione, sulla via del ritorno la carovana ha fatto prima tappa a Cracovia, dove sono state raggiunte e caricate a bordo due madri e due bambini in fuga dal conflitto, entrati in contatto con la missione grazie all’interprete Tetyana Yanakovska.



"Oltre a questi profughi di guerra – spiega dalla Polonia il presidente di FuturAlba Edoardo Bosio – dalla stazione di Cracovia abbiamo imbarcato sui nostri mezzi altre tre mamme coi rispettivi bambini, famiglie che hanno deciso di percorrere con noi il viaggio di ritorno ad Alba. Questo è stato possibile anche grazie alla Fondazione Bocelli con la quale ci stiamo mettendo in contatto".



"Sono pertanto dieci le persone che complessivamente porteremo in Italia – spiega il presidente di Proteggere Insieme Roberto Cerrato –. Quattro si fermeranno nelle Langhe. Le altre sei saranno ospitate presso il centro di Altavilla grazie alla disponibilità del vescovo di Alba monsignor Marco Brunetti. Nei prossimi giorni la Fondazione Bocelli verrà a prenderli per accompagnarli nelle Marche, prendendole in carico dove hanno parenti".