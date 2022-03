Malversazioni in municipio a Santo Stefano Roero: Comune sarà parte civile

Ha preso il via con l’udienza preliminare tenuta oggi (lunedì 14 marzo) presso il Tribunale di Asti davanti al Gup Claudia Beconi il procedimento a carico dell’ex sindaco di Santo Stefano Roero Renato Maiolo, dell’ex segretario comunale del municipio roerino Anna Di Napoli e di altre quattro persone – oltre all’architetto Cinzia Gotta e al geometra Careglio il novero degli imputati si è infatti esteso a un terzo professionista esterno, Marco Musso, e un’impiegata dello stesso Comune –, a vario titolo indagati per le presunte malversazioni e sprechi di denaro pubblico oggetto degli accertamenti effettuati dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Cuneo su incarico della Procura Regionale della Corte dei Conti, dopo che quest’ultima aveva rilevato in capo allo stesso Comune un deficit finanziario quantificato in oltre 1,3 milioni di euro, secondo gli inquirenti riconducibili ai quindici anni in cui il 69enne agricoltore ne era stato primo cittadino.



L’udienza di questa mattina ha visto da una parte la costituzione del Comune come parte civile, col patrocinio dell’avvocato Giulio Calosso, del foro di Torino; dall’altra, il differimento del procedimento al prossimo 23 maggio in accoglimento dell’istanza avanzata da alcune delle difese, intenzionate a valutare la richiesta di riti alternativi.