Nuovo cambio medico di base a Vicoforte, il sindaco: "Chiediamo una soluzione"

Cresce la preoccupazione a Vicoforte per la situazione dei medici di famiglia. Negli scorsi giorni, il sindaco, Valter Roattino ha scritto una lettera all'AslCn1 per attenzionare la situazione del suo comune.

Da quando ha raggiunto la pensione la dott.ssa Ottobrelli, i vicesi non hanno più avuto un medico definitivo. Il dotto Enrico Girod, ultimo incaricato in ordine di tempo, terminerà la propria attività di Medico con Incarico Provvisorio di Assistenza Primaria con ambulatorio a Vicoforte e Briaglia dal 19 marzo.

“Come Sindaco, ma a nome di tutte le famiglie vicesi cresce la preoccupazione sulla situazione medico di famiglia, che ad oggi vede ancora provvisoria una situazione allarmante.” – spiega Roattino – “Il medico assegnato, ha rassegnato le dimissioni al 18 Marzo 2021, data in cui parte delle famiglie rimarranno senza un riferimento sicuro e tranquillo su un tema dire fondamentale quale LA SALUTE DI OGNUNO DI NOI”.

Vicoforte ha una popolazione di quasi 3.200 abitanti, una parte delle famiglie (circa la metà) usufruiva delle prestazioni medico/sanitarie della dottoressa Ottobrelli, da tempo in pensione.

"Nel 2021" - prosegue il sindaco - "il posto è stato ricoperto temporaneamente dalla Dottoressa Balocco fino al 31 dicembre 2021. Da quella data in poi Vicoforte non riesce a trovare stabilità. Un paese in cui la popolazione è composta da parecchie persone anziane, che vivono da sole, senza dimenticare gli ospiti della Casa di Riposo San Giuseppe (una settantina circa), di cui una parte usufruivano della Dottoressa Ottobrelli. Il timore è che il Comune possa vedersi privato della figura di un medico di famiglia, e di conseguenza le persone siano poi costrette a recarsi in un comune limitrofo. E’ inammissibile che uno dei comuni più grandi e popolosi del Monregalese debba correre questo rischio. Chiediamo con fermezza una soluzione rapida. I medici di famiglia nel nostro comune sono una figura importantissima, ed è giustificata la preoccupazione degli abitanti e del sottoscritto".