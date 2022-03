Nicoletta Bocca è la nuova presidentessa della Bottega del Vino di Dogliani

La Bottega del Vino di Dogliani ha una nuova presidentessa. Si tratta di Nicoletta Bocca, figlia del giornalista Giorgio Bocca e produttrice di vino, che inizia così la nuova avventura alla guida di una realtà fondata nel 1984 e voluta dai produttori della denominazione Dogliani Docg che ha come scopo principale la tutela e la promozione del vino. La ex vicepresidentessa riceve il testimone da Anna Maria Abbona, mentre passa la carica di vice a Nicola Chionetti.

La sede è nelle affascinanti cantine sotterranee dell’ex-convento dei Carmelitani, costruito nel XVI secolo, sotto il Municipio e a fianco della Chiesa dei SS. Quirico e Paolo, dove si possono degustare e acquistare le bottiglie degli associati.

C’è una grande voglia di ripartire dopo i due anni di pandemia, così da poter ritornare a valorizzare il Dogliani Docg e tutte le denominazioni Langhe prodotte dai soci di questo importante territorio.

E queste sono le prime parole della neo presidentessa: «È la prima volta che ricopro questa carica dopo i tre mandati di Anna Maria Abbona, durante i quali abbiamo investito parecchio nella valorizzazione dei locali a livello di ricettività e di immagine del territorio, a favore di tutti i produttori, i cui vini sono presenti in degustazione.

Vogliamo tornare ad abbinare i vini ai piatti della tradizione, ospitare le persone negli eventi, sensibilizzare all’ecosostenibilità. Ci attende un lavoro di squadra, in cui ognuno sarà impegnato secondo le proprie competenze, perché la Bottega del Vino richiede tempo e dedizione.

Praticamente si riparte: siamo alla ricerca di personale per tornare a fare le attività sia di mescita, di degustazione, e di accoglienza. Lavoreremo anche con le scuole, sulla creazione di eventi incentrati, su una maggiore presenza sui social e sul territorio. Più avremo ospiti più riusciremo ad investire per il territorio».

Un territorio che dovrebbe lavorare più unito: «Io sono convinta che ci vuole una grande attenzione sulla denominazione Langhe, afferma Nicoletta Bocca. Questa tematica la discutiamo con il Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani perché, anche alla luce della differenziazione di proposte sui bianchi, basti pensare all’Alta Langa Docg, e sul nebbiolo, credo che si debba lavorare per valorizzare al meglio tutti. Il territorio deve essere pensato in modo vasto e non a zone, perché tutti i produttori meritano attenzione perché lo valorizzano nelle varietà che coltivano. Un discorso complesso su cui si cerca di lavorare, al di là dell’aspetto economico che è comunque preponderante» .



Il sindaco Ugo Arnulfo dà il suo benvenuto alla nuova presidentessa: «La Bottega del vino vive di luce propria, ed è una realtà importante per Dogliani, per la sua denominazione vinicola, e per il territorio. Auguro un buon lavoro a Nicoletta Bocca che sono sicuro che sarà in grado di valorizzare la Bottega, essendo anche lei produttrice. Ormai Nicoletta fa parte della cultura doglianese, e segue le impronte dell’indimenticato padre Giorgio Bocca. La sua passione per la vite e il vino si vede: Nicoletta è sempre in vigna, molto attiva, legata alla terra. Lavoreremo in sinergia per il bene del paese e del Dolcetto».