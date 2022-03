Papa Francesco all’Angelus di domenica 13 marzo: “Aumentare i momenti di preghiera per la pace”

“In nome di Dio fermate questo massacro”. È l’accorato appello lanciato da papa Francesco all’Angelus di domenica 13 marzo nel corso del quale ha pronunciato forti ammonimenti contro la guerra in Ucraina.

“Davanti alla barbarie dell’uccisione di bambini, di innocenti e di civili inermi non ci sono ragioni strategiche che tengano, c’è solo da cessare l’inaccettabile aggressione armata prima che riduca le città a cimiteri” , ha detto ancora il Papa, sottolineando: “Dio è solo Dio della pace, non è Dio della guerra e chi appoggia la violenza ne profana il nome”.

Nel giorno del nono anniversario del suo pontificato, Bergoglio ha invitato a pregare in silenzio “Per chi soffre e perché Dio converta i cuori ad una ferma volontà di pace”. Francesco ha anche esortato ancora una volta “All’accoglienza di tanti rifugiati nei quali è presente Cristo” e ha ringraziato “Per la grande rete di solidarietà che si è formata”. Con un invito: “Chiedo a tutte le comunità diocesane e religiose di aumentare i momenti di preghiera per la pace”.

Adesione convinta al Monastero delle Clarisse dove è in programma l’adorazione eucaristica dal lunedì al giovedì con orario 8 - 16.45 e domenica 15.30 - 18. I fedeli sono invitati ad unirsi in preghiera nella chiesa del Monastero (viale Madonna dei fiori, 3) per invocare da Dio il dono della pace.