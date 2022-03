Peveragno, in primavera il rifacimento della staccionata al campo di calcio di Pradeboni

“Siamo di Peveragno tanto quanto quelli che abitano in centro, e se così non fosse ditecelo che ci organizziamo”. Parole che sanno di minaccia quelle apparse sul gruppo Facebook “Sei di Peveragno se...” nella giornata di venerdì 11 marzo, che originano dalla segnalazione dello stato in cui versa la staccionata che circonda il campetto da calcio della frazione di Pradeboni.



Una condizione già segnalata all’amministrazione comunale, come ben chiarisce il sindaco Paolo Renaudi: “Conosciamo la questione e lo scorso anno abbiamo stanziato alcune risorse per procedere all’intervento. Purtroppo il nostro ufficio tecnico non è riuscito a proseguire nell’iter per pura mancanza di tempo materiale; lo faremo nel corso della primavera”.



Ma Renaudi rifiuta aspramente la lettura di una Pradeboni ‘abbandonata dall’amministrazione comunale’. “A chi si lancia in queste illazioni, e in polemiche, rispondiamo con gli interventi già fatti: la costruzione e il rifacimento delle tettoie per l’area rifiuti, la sostituzione dei tavoli da pic-nic nell’area vicina alla chiesa, alcuni con plance allungate per permettere la seduta anche alle persone con disabilità, la sistemazione dell’ingresso del cimitero e l’ottimizzazione dei vialetti nel senso della sicurezza, la ricostruzione dei tre tratti franati di strada Truna, la risistemazione della pista forestale verso il Murteis e i lavori di ultimazione dell’osservatorio, l’acquisto e la sostituzione dei tavoli dell’area attrezzata delle Meschie, il rifacimento integrale dell’asfalto sulla strada locale e il rifacimento della strada verso tetto Trancia dopo le due frane”.



Ma non finisce qui. Il sindaco rivela la realizzazione di una convenzione con la Curia per la gestione dello sgombero neve sul sagrato della chiesa e la pulizia del parco giochi locale, oltre a un progetto di sviluppo ulteriore dell’area delle Meschie. “A conti fatti Pradeboni è stata forse una delle frazioni in cui abbiamo realizzato più interventi – conclude il sindaco - . Nel caso specifico ci siamo ritrovati una staccionata da rifare, un intervento non di manutenzione, a cui daremo presto risposta”.