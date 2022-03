Poca neve e costi alle stelle: già chiuse quasi tutte le piccole stazioni sciistiche della Granda. Resistono solo le grandi

Non è ancora tempo di bilanci finali, ma qualcosa già si può dire di questa stagione sciistica 2021/2022. Si chiude a tinte fosche.

La mancanza di precipitazioni ha permesso solo alle stazioni attrezzate per l'innevamento artificiale di restare aperte. E infatti, la maggior parte di quelle piccole ha chiuso già da un paio di settimane. Quelle grandi, come il Mondolè e la Riserva Bianca, restano aperte.

"Andremo avanti finché la neve lo consentirà", spiega l'amministratore delegato della Lift Antonella Zanotti. Prato Nevoso chiuderà con una grande festa di fine stagione il 16 aprile, ma terrà aperto fin quando la neve lo consentirà.

Ma per tutte le stazioni, grandi e piccole, a pesare sui conti, in modo drammatico, sono stati i costi energetici. Anche le piste più all'avanguardia hanno sofferto, con la voce energia schizzata in modo folle.

"Questo è stato un inverno anomalo, scarsissimo di precipitazioni. Se fino a qualche anno fa era un'eccezione, adesso sta diventando la norma. Per cui bisogna attrezzarsi. Resisterà solo chi ha fatto investimenti tecnologici e si è attrezzato per l'innevamento artificiale. Ma se i costi resteranno questi, possiamo tutti andare a lavorare al mare", commenta il presidente di Cuneo Neve Roberto Gosso.

"Per quanto mi riguarda - Gosso è titolare della stazione di Entracque - io ho lavorato, ma non ho coperto i costi. Ho lavorato per mantenere la clientela, ho abbassato i prezzi e ho continuato ad organizzare corsi per bambini, perché quello è il mio target. La Regione ci aiuta con i finanziamenti della legge 2 del 2009, ma stiamo ancora aspettando i soldi della stagione 2018/2019. La politica ci supporta, questo voglio sottolinearlo; poi si mette in mezzo la burocrazia e tutto diventa complicato. Nel frattempo noi rischiamo di chiudere".

Antonella Zanotti della Lift parla di una stagione condizionata enormemente, oltre che dai costi energetici, anche da una perdita di utenza del 50%, dovuta al Covid ma ancor più alla chiusura del colle di Tenda. "Se il Covid ha condizionato tutti, con perdite del 35% rispetto alle stagioni precedenti, per noi è stato ancora peggio. Nonostante un forte investimento pubblicitario e in comunicazione, ci sono stati molti meno francesi e liguri sulle nostre piste. Con la viabilità così compromessa, hanno spesso rinunciato a venire a sciare, nonostante siamo riusciti a garantire una neve bellissima, come ci è stato riconosciuto più volte. Abbiamo tanti progetti e lavori da intraprendere, vogliamo continuare a crescere e investire, ma la situazione internazionale non ci consente di farlo con serenità. E' un periodo complicato".