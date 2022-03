Risiedeva nell’Albese operaio 31enne arrestato per terrorismo internazionale

Risiedeva nella zona di Alba, dove si era recentemente trasferito in arrivo dalla Puglia, il 31enne Yljan Muca, uno dei quattro cittadini albanesi (gli altri, di età compresa tra i 33 e i 37 anni, vivono tutti nella regione pugliese tra Bari, Adelfia e Rutigliano) arrestati questa mattina, lunedì 14 marzo, nell’ambito di un’operazione condotta dalla Digos di Bari assieme alla Digos di Cune, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari per reati connessi al terrorismo internazionale.



Avviata nell’aprile 2020 – fa sapere la Polizia di Stato del capoluogo pugliese – l’attività d’indagine ha permesso di scoprire che gli indagati si occupavano di raccogliere denaro per finalità terroristiche.



Il denaro, raccolto nell’ambito della comunità islamica di Bari, sarebbe stato destinato a offrire assistenza a Genci Abdurrahim Balla, imam della moschea "Xhamia e Letres" a Kavaje, presso Tirana, ritenuto vicino all'associazione Isis Daesh, già arrestato nel 2014 e quindi condannato a 17 anni di carcere (l’uomo sarebbe tuttora recluso a Tirana) per aver inviato decine di combattenti in Siria.



Operaio, sposato con figli, secondo gli inquirenti il 31enne residente nelle Langhe sarebbe stato il promotore dell'iniziativa di raccolta del denaro. Ora è indagato per apologia del terrorismo e finanziamento a gruppi eversivi di matrice islamica. Elsio Ramku, 33 anni, cognato del primo, con la complicità di altre due persone in Albania, avrebbe invece avrebbe materialmente trasferito i soldi attraverso canali non tracciabili e, in un caso, trasportandolo in un borsone nascosto in un camion a bordo di un traghetto.



"Le attività investigative – si rileva ancora dalla Polizia di Stato – hanno permesso di accertare la condotta filo jihadista degli indagati che sono stati trovati in possesso di materiale e documenti riconducibili all’Isis/Daesh, nonché di comunicati, video e audio di propaganda terroristica, tutti tradotti in lingua albanese. Secondo gli stessi, anche il Covid 19 è considerato 'un minuscolo soldato di Allah' inviato sulla terra per punire la miscredenza degli occidentali".