Sospesa temporaneamente la raccolta cibo e vestiario per l'Ucraina a Fossano

A quanto si apprende, i gruppi coinvolti nella ricezione del materiale presso la base operativa di via Argentera 5 hanno decretato una sospensione della raccolta di cibo e indumenti a partire dalla sera di 13 marzo e fino a nuove indicazioni.

Il grandioso successo di solidarietà che ha dato risposta nella prima settimana al progetto unitario fossanese infatti ha raggiunto volumi tali che è necessaria una pausa per riorganizzare le forze e la logistica.

Il coordinatore locale della Protezione Civile Paolo Cavallo: " Sulla base delle indicazioni apprese dal coordinatore del Comune di Narzole, che funge da trait d'union tra la Fondazione Somaschi e le iniziative che diverse associazioni stanno portando avanti nel raccogliere beni di prima necessità pro Ucraina, si è ritenuto opportuno sospendere l'iniziativa per dare modo di smaltire l'immensa mole di donazioni ed inviarle a Padre Albano Allocco in Romania (a Baia Mare, a poco più di cinquanta chilometri dal confine con l'Ucraina n.d.r.)".

Probabile la ripresa della raccolta, magari più dettagliata rispetto alla merceologia, che verosimilmente verrà orientata su tipologie di materiale di stretta e più impellente utilità per la popolazione che in massa dall'Ucraina sta riversandosi nei paesi confinanti.

Cavallo sottolinea anche come non sia da escludere che in un prossimo futuro sia ipotizzabile concentrarsi sulle necessità dei gruppi familiari che a poco a poco stanno arrivando sul territorio italiano e piemontese.