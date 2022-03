Fuoriuscita di gas da una tubazione rotta: code in corso Asti

Lavori urgenti di ripristino in corso Asti nelle vicinanze dell’Alba Hotel. Circa un’ora fa, durante lavori alla strada, è stata danneggiata un’importante tubazione del gas. Gli operai dell’Italgas si sono messi subito al lavoro per la riparazione. Sul posto sono presenti anche i Vigili del Fuoco di Alba che sono stati allertati per fare assistenza e mettere in sicurezza la zona.

Attualmente il traffico è rallentato e, per evitare che si formino code, si consiglia di utilizzare la tangenziale in direzione Asti o Alba, per chi rientra in città.

Se non ci saranno intoppi, la fine dei lavori è prevista per le ore 22.