Roberta Rossini direttrice della Cardiologia di Cuneo: il cuore della donna e la leadership femminile

Le donne muoiono di infarto più degli uomini, ma non ne sono consapevoli. Pensano sia un problema maschile, come vuole il luogo comune.

“Del cuore della donna” ha parlato al circolo “L’ Caprissi”, in una sala gremita e interessata, Roberta Rossini direttrice della Struttura Complessa di Cardiologia dell’Ospedale S.Croce e Carle di Cuneo nell’ambito dell’incontro “Zonta Amica del cuore” organizzato dal club Zonta Cuneo.

Un incontro nell’ ottica di aumentare nelle donne l’informazione e la consapevolezza delle malattie cardiovascolari, ma anche per parlare di leadership femminile, in linea con la mission Zonta che opera per l’avanzamento dello stato della donna, ricordata nell’occasione dalla presidente del sodalizio cuneese Lina Giammusso Fontana.

“E’ importante declinare al femminile la carica che si ricopre e farsi riconoscere in questo ruolo che è di pari valore a quello maschile, pur esprimendosi con stile e modalità diverse – la sottolineatura convinta della cardiologa che è al Santa Croce dal 2020, una delle poche a ricoprire questo incarico in Italia, in un ambito ancora prevalentemente maschile.

Importante anche per sensibilizzare le donne verso questo tipo di patologia, fare prevenzione con campagne ad hoc e promuovere la Medicina di genere.

La mortalità cardiovascolare è infatti la prima causa di morte nei paesi occidentali, precedendo le malattie oncologiche. L’essere donna, in età post menopausa, è un fattore di rischio che aumenta di 6.6% il rischio di non vedere diagnosticato l’infarto in modo tempestivo, con un minor accesso alle cure appropriate.

Da studi americani, a parità di diagnosi di infarto, le donne ricevono meno di un uomo il trattamento corretto. Esse stesse sembrano più propense degli uomini a sottovalutare la sintomatologia (che diversa e più sfumata rispetto a quella maschile) e a non attribuirla ad una malattia cardiovascolare, pensandola di appannaggio maschile.

Tra i motivi del gender gap, anche una sotto rappresentazione delle donne negli studi clinici, con una responsabilità delle società scientifiche che devono incentivare la ricerca sulla popolazione femminile e la Medicina di genere.

All’aumento dei dati epidemiologici non corrisponde un aumento di consapevolezza nelle donne verso questo rischio per cui è molto importante il lavoro di prevenzione.

Il gender gap evidente in termini di Medicina di genere esiste anche nel raggiungimento di ruoli dirigenziali nella Sanità, dove la leadership al femminile ha il suo peso e va perseguita in modo assertivo.

Da dati del 2019 i direttori di struttura complessa erano l’83% uomini e il 16% donne, pur rappresentando, le donne, il 44% di medici e odontoiatri.

In cardiologia nel ruolo di direttrici solo il 6% di donne, ha sottolineato Roberta Rossini che vanta una lunga attività di ricerca clinica e sperimentale nel campo della medicina cardiovascolare, con centinaia di pubblicazioni all’attivo e che dal 2019 è anche presidente dell’area Emergenza Urgenza Anmco.

Cosa spiega il gender gap? "La sottovalutazione da parte della donna delle proprie capacità, gli impegni famigliari che vedono le donne su più fronti, la maternità vissuta più come vincolo più che opportunità la mancanza di mentor femminili, la cultura maschilista e anche la scarsa solidarietà.

“Il limite delle donne è accontentarsi di essere brave – afferma la cardiologa che a breve aprirà a Roma i lavori di un evento di sensibilizzazione su scala nazionale per parlare Medicina di genere e leadership- Credo anche che le donne che ce l’hanno fatta a sfondare il soffitto di cristallo, dovrebbero aiutare le altre donne ad avere occasioni per dimostrarlo”.

Cosa consigliare alla giovani cardiologhe e comunque alle donne per colmare le disparità ? "E’ fondamentale non vincolare lo sviluppo di carriera al proprio ospedale e alla propria città e credere in un modello di leadership femminile, senza imitare quelli modelli maschili, vedendo inoltre nella famiglia e maternità un potenziale valore aggiunto e non limitazione rispetto ad una scelta di carriera”.

L’appuntamento “Zonta Amica del cuore” organizzato per la Festa della Donna 2022 ha avuto il patrocinio dell’Assessorato per le Pari Opportunità ed ha visto la partecipazione dell’assessore Cristina Clerico e del presidente de L’Caprissi Franco Civallero.

“Sono molto soddisfatta che l’evento abbia centrato la nostra finalità del miglioramento della condizione della donna nei vari ambiti – conclude la presidente Zonta Cuneo – con l’esortazione diretta alla donna di credere maggiormente in sé stessa, agendo in tal senso”.