Salute donna 2022

Dedicato a te che hai a cuore la tua salute, a te che sai che i controlli periodici sono la base della prevenzione, a te che vuoi vivere serenamente tutte le fasi della tua vita, con tutti i cambiamenti fisiologici che ne dettano le tappe.

Al Pasteur ci sono dei pacchetti di analisi mirati: da un check up di base a controlli specifici per la donna (pacchetto Donna, Donna 60+, Osteoporosi, Tiroide, Diabete …), analisi che hanno un costo paragonabile al ticket del Servizio Sanitario Nazionale ma che non necessitano di prenotazione né di impegnativa del medico di base e che forniscono i risultati in 24 ore. In assenza di patologia è sufficiente un controllo all’anno altrimenti chiedi consiglio al tuo medico per la periodicità più adatta.

Puoi presentarti direttamente all’accettazione tutti i giorni escluso il sabato, dalle 8:00 alle 10:00, chiedendo il pacchetto analisi di interesse.

Oppure puoi contattare la nostra segreteria all’indirizzo info@laboratoriopasteur.it o visitare il sito www.laboratoriopasteur.it per ulteriori informazioni.