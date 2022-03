La Svezia Compie Un Altro Passo Verso Una Valuta Digitale

La Svezia si sta avvicinando all'eliminazione del denaro contante dalla sua società. Il Paese ha annunciato una revisione per studiare la possibilità di introdurre una valuta digitale emessa dalla sua banca centrale.

Anna Kinberg Batra, ex presidente del comitato finanziario della Riksbank, guiderà l'inchiesta, che dovrebbe concludersi nel novembre 2022.

La revisione è l'ultima di una serie di misure adottate dalla Svezia negli ultimi anni per rimuovere denaro dalla sua economia. A febbraio, ha lanciato un progetto pilota con la società di consulenza Accenture come partner tecnologico per simulare il funzionamento di una corona elettronica nella sua economia quotidiana in un "ambiente di test isolato".

Anche la Riksbank, la banca centrale svedese, ha pubblicato una serie di documenti e studi negli ultimi cinque anni discutendo il ruolo che una valuta digitale da essa amministrata potrebbe svolgere nella società.

Cosa vuole fare la Svezia

Ecco cosa sta facendo la Svezia:

● Il governo svedese ha annunciato una revisione per studiare la possibilità di introdurre una valuta digitale da parte della sua banca centrale.

● La revisione è l'ultima di una serie di passi che il paese ha intrapreso negli ultimi tempi per studiare l'effetto che una valuta digitale della banca centrale (CBDC) potrebbe avere sulla sua economia.

● L'utilizzo di contanti in Svezia è inferiore al 10%; quindi, il paese è l'ideale per diventare la prima società senza contanti al mondo.

● Una Svezia senza contanti

● La Svezia percorre da tempo la rotta della valuta digitale. La percentuale di pagamenti in contanti nel paese è scesa dal 40% nel 2010 al 15% entro il 2016. La pandemia ha ulteriormente accelerato la tendenza: la Riksbank stima che l'utilizzo di contanti sia ora inferiore al 10% dell'economia complessiva. Nel 2018, circa l'1% del prodotto interno lordo (PIL) della Svezia esisteva in banconote. La scarsità di contanti, unita alla comodità dei pagamenti elettronici, dovrebbe rendere più facile per la società svedese lasciare il segno verso un futuro senza contanti.

Secondo uno studio sulle valute digitali della banca centrale pubblicato nel 2017, l'emissione di una corona elettronica avrebbe effetti limitati sulla politica monetaria e sulla stabilità finanziaria del Paese. Era anche improbabile che sostituisse il ruolo fondamentale svolto dalla Riksbank nel determinare la direzione economica.

Ciò è particolarmente importante considerando l'ingresso di società private nell'ecosistema della valuta digitale. Una revisione, pubblicata a giugno di quest'anno, ha dettagliato gli imperativi per una CBDC, inclusa la digitalizzazione della società e le preoccupazioni sulla privacy dovute all'ingresso di aziende come Facebook, Inc. (FB) nei pagamenti digitali.

Ma il paese scandinavo deve ancora capire i dettagli dell'implementazione di una valuta digitale. "... è fondamentale che il mercato dei pagamenti digitalizzati funzioni in modo sicuro e che sia disponibile per tutti", ha affermato Per Bolund, ministro dei mercati finanziari svedese, annunciando l'ultima revisione.

La decisione di emettere una corona elettronica richiede una base legale e supporto politico", ha detto ai giornalisti Stefan Ingves, governatore della Riksbank in ottobre.

Conclusione

Con alcune misure, la Cina è in vantaggio rispetto alla Svezia nell'attuazione della CBDC. Il colosso asiatico ha già introdotto lo yuan digitale sulle piattaforme di e-commerce all'interno del Paese.

Ma le ambizioni della Cina non sono così onnicomprensive come quelle della Svezia, che intende sostituire tutte le transazioni in contanti nella sua economia con il loro equivalente elettronico. La valuta digitale cinese esisterà oltre ad altri metodi di pagamento nella sua economia.