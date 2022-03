Perché dovresti aprire il tuo negozio online

Sono sempre di più le persone interessate a garantirsi un’ulteriore entrata economica rispetto a quella principale: per rendere più leggera la rata del mutuo, per avere qualche sicurezza in più sul conto in banca, o semplicemente per potersi permettere l’acquisto della moto dei propri sogni o quella vacanza troppo spesso rimandata. Dipendenti pubblici e privati, consulenti con partita iva o anche pensionati: è più che legittimo avere la volontà di lanciarsi in un progetto personale con l’obiettivo di costruire le fondamenta di quella che può partire come una piccola attività per arrotondare lo stipendio mensile, ma che se studiata con attenzione e portata avanti con impegno, potrebbe rivelarsi un investimento capace di dare grandi soddisfazioni, anche economiche.

Tra le varie possibilità, tra le più quotate c’è quella di aprire un negozio online e iniziare la propria attività imprenditoriale digitale vendendo prodotti sul web.

Il settore dell’e-commerce in Italia

Il settore dell’e-commerce in Italia è letteralmente esploso e i dati dimostrano una tendenza in continua crescita. Negli ultimi anni è aumentata da parte degli italiani la fiducia nei sistemi di pagamento online e i servizi di consegna garantiti dalle varie società di corriere espresso si sono via via specializzati, rendendo l’esperienza di acquisto online semplice, sicura e soddisfacente.

A trainare il mercato c’è stato il ruolo decisivo dei grandi nomi del settore, ai quali però si sono affiancati sia le vetrine online delle grandi catene di distribuzione, con gli elettrodomestici a farla da padrone, sia tante piccole e medie realtà che hanno saputo lanciare la propria offerta di servizi differenziandosi e riuscendo a raggiungere il proprio pubblico. In questo scenario, è fondamentale delineare un piano di marketing accurato e individuando il settore merceologico sul quale investire, anche una piccolissima realtà può ritagliarsi il suo spazio.

Scegli il nome del tuo brand e del tuo negozio online

Dopo gli studi preliminari è ora di mettersi all’opera e iniziare a costruire il proprio negozio online. Il primo tema da affrontare è quello del nome da dare al nostro shop: deve essere immediato, riconoscibile e soprattutto originale. Il naming è fondamentale nel processo di costruzione del nostro marchio, non è una scelta che può essere fatta superficialmente perché sarà una delle fondamenta del nostro progetto digitale. Se non riusciamo a trovare un nome che ci soddisfa, possiamo ricorrere all’aiuto di un copywriter, il professionista per antonomasia della parola nel mondo della pubblicità. Da considerare nella scelta anche la disponibilità del dominio sul quale poi andremo a far atterrare il nostro shop online: l’opzione più consigliata è quella di farlo coincidere con il nome che abbiamo scelto per il nostro e-commerce.

Trova il template migliore per esaltare i tuoi prodotti

Il passo successivo nella costruzione del tuo shop online è scegliere il template del sito. Al centro di ogni e-commerce come è facile immaginare ci sono i prodotti: bisogna sempre tenerne conto nel momento di scegliere la veste grafica che vogliamo dare al nostro shop online. Allo stesso modo, si deve considerare anche il materiale fotografico che abbiamo a disposizione da inserire nelle diverse schede degli articoli che andremo a proporre al nostro pubblico. Se possiamo disporre di più immagini e di buona qualità, allora siamo nelle condizioni di scegliere un template che dia grande spazio visivo alle diverse categorie del nostro shop.

L’importanza della descrizione delle schede dei prodotti

Se è vero che le immagini hanno una grande importanza, è altrettanto vero che per realizzare un e-commerce efficace che sappia catturare l’attenzione degli utenti e convincerli all’acquisto, convertendoli quindi in clienti, la scheda di ogni prodotto deve essere corredata da un testo descrittivo in grado di sottolineare con estrema precisione le caratteristiche degli articoli. Deve essere esauriente, ben scritta e rispondere alle buone pratiche SEO, ovvero la disciplina che si occupa dell’ottimizzazione dei contenuti per aumentare la visibilità della pagina di un sito sui motori di ricerca. Un testo efficace è quello che riesce a coinvolgere l’utente e se essere funzionale anche per il posizionamento del tuo shop online. Da considerare, a seconda degli obiettivi di business e del settore merceologico, la possibilità di prevedere i testi in più lingue: non limitarsi solo all’italiano potrebbe ampliare ulteriormente le possibilità di successo della nostra attività.

Aprire uno shop online: una grande sfida, ma con tanti vantaggi

Come abbiamo visto, per aprire un e-commerce c’è bisogno di studio, programmazione, molta pazienza e tanto lavoro. D’altronde nel campo del commercio sul web la competizione è molto serrata, ma è innegabile che ci siano tanti fattori a favore da tenere in considerazione. Prima di tutto, i costi sono molto più contenuti rispetto all’apertura di un punto vendita fisico: tra affitto dei locali, allestimento iniziale e le utenze da pagare ogni mese, un e-commerce permette di abbattere le spese, a fronte però di un impegno che richiede costanza e precisione. Un secondo fattore da considerare, è la possibilità di raggiungere potenzialmente un pubblico molto più ampio rispetto a un negozio tradizionale: un dettaglio non da poco che fa pendere la bilancia decisamente a favore dell’apertura di una piattaforma per la vendita dei prodotti online.