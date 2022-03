Venezia set "da Manuale" per l'economia con Beppe Ghisolfi

Il Banchiere mondiale e scrittore Beppe Ghisolfi torna a Venezia che per l'occasione diventa un "set" da Manuale per premiare l'arte e l'economia: il prossimo 25 marzo alle ore 10,30, sarà infatti insignito del Premio internazionale Leone d'oro che da 75 anni costituisce in assoluto uno dei più ambiti riconoscimenti per i protagonisti delle arti, della cultura e dell'imprenditoria in tal caso finanziaria.



Il Premio viene gestito e assegnato in collaborazione con il Gruppo editoriale Armando Curcio.