Rifondazione Comunista, il cuneese Fabio Panero lascia la segreteria regionale

A conclusione dell’XI congresso regionale di Rifondazione Comunista, svoltosi ieri a Torino alla presenza di una settantina di delegati in rappresentanza delle sezioni in cui è articolato in partito in Piemonte, Fabio Panero, 49 anni, cuneese, lascia la segreteria che ha guidato per 8 anni.

“Dopo così tanto tempo ci voleva – commenta -, Alberto Deambrogio che mi succede è una scelta importante (è di Alessandria ed è stato consigliere regionale) per ora mi sono messo a disposizione della mia federazione cuneese per tornare a lavorare sul mio territorio di appartenenza.

Non ho più incarichi nazionali né regionali perché credo che un partito, se è vero – annota -, ha bisogno di rinnovarsi. Continuerò comunque il mio impegno di militante politico di Rifondazione”.