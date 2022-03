Pasqua con Amici di Zampa

L’Associazione Amici di Zampa vi aspetta domenica 10 aprile per la Festa di Pasqua al canile e gattile di Alba.

Dalle ore 13 fino alle 18 potrete acquistare uova di cioccolato, gadget e adottare a distanza uno dei nostri animali. Inoltre sarà possibile portare del cibo e regali presso il banchetto per le collette allestito per l’occasione, per aiutare gli animali meno fortunati. Venite a conoscere i nostri amici ospiti, potreste trovare il compagno di vita che il destino aveva in serbo per voi.

Per informazioni e adozione:

Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale)

Barbara 335 691647 - Paolo 347 5924197