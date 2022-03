Per il PD Savigliano il nuovo ospedale è la priorità: "Quando si parla di salute non si scherza"

Gentile Direttore,

quando si parla di salute non si scherza. Ogni persona vuole competenza ed eccellenza nelle risposte. Per questo si è anche disposti a fare migliaia di chilometri quando si parla di salute, e a questo pensiamo quando guardiamo al futuro del nostro ospedale saviglianese. L’obiettivo è l’eccellenza, metterlo nelle condizioni di poter essere una risposta per il territorio nella maggior parte delle richieste e specializzazioni possibili, con una struttura moderna, sicura ed efficiente.



Questo è il motivo per cui il PD saviglianese, con il suo gruppo consiliare, è contrario a facili semplificazioni da campagna elettorale - sul “dove farlo” per capirci - ma chiede forte responsabilità a tutte le forze politiche affinché ci si focalizzi sulla vera priorità: avere un nuovo ospedale.



È la Regione Piemonte che deve fare, con i suoi tecnici, il progetto per realizzarlo affinché venga finanziato e possano partire al più presto i lavori decidendo su quale area costruire, sapendo che l’accordo sottoscritto dai Sindaci ormai mesi fa prevede che l’ospedale venga costruito sul territorio saviglianese. Per questo motivo la posizione del PD è da sempre per fare chiarezza, per evitare inutili tendenze campanilistiche e incomprensibili forzature che generano tensioni con il territorio, che guarda al nuovo ospedale di Savigliano come il punto di riferimento per i prossimi decenni in materia di salute.



Il nuovo ospedale è la priorità ma è anche l’opportunità per riorganizzare i servizi sanitari territoriali con la cosiddetta “Casa di Comunità”: la possibilità negli spazi oggi occupati dal “SS. Annunziata” di vedere domani concentrati tutti i servizi di prima necessità, i laboratori per fare gli esami “sotto casa”, un luogo dove immaginare di trovare il supporto dei medici di base, dove portare i servizi ora dislocati sul territorio come la medicina legale in un unico luogo nella città.



Il nuovo ospedale dovrà essere di eccellenza, con un pronto soccorso capace di servire un bacino di oltre 170 mila persone, con reparti e professionalità di livello per dare le risposte che il nostro territorio chiede. Per questo chiediamo all’amministrazione, neglii ultimi mesi di questo mandato, di fare tutto quello che è possibile per unire il territorio sull’unico obiettivo comune che dovremmo avere tutti: fare in modo che il nuovo ospedale rimanga nella programmazione regionale, si trasformi al più presto in un progetto esecutivo e finanziabile e abbia realizzazione in un tempo ragionevole, per sopperire al più presto alle attuali strutture che stanno diventando ogni anno meno adeguate e in grado di mantenere il livello necessario.



Tutti insieme, forze politiche, sociali ed economiche della città, con gli altri comuni del territorio, in un’unica voce per ottenere dalla Regione la miglior risposta possibile nel nuovo ospedale territoriale da costruire a Savigliano con l’ambizione che diventi il riferimento di un’area vasta.



Grazie,

il Circolo PD Savigliano