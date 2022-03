Finanziato il distretto del commercio di Octavia

Octavia, l’associazione che riunisce 17 comuni della pianura saluzzese e saviglianese è stata inserita a finanziamento dalla Regione Piemonte per la costituzione dei Distretti del Commercio.

Il progetto Scarnafigi, in qualità di capofila, insieme ai Comuni di Cardè, Casalgrasso, Cavallerleone, Faule, Manta, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Lagnasco, Polonghera, Revello, Ruffia, Torre San Giorgio, Villafalletto, Villanova Solaro e Vottignasco.

La creazione di un Distretto Diffuso del Commercio dell’area si integra con il processo di sviluppo in corso, permettendo di rafforzare la componente commerciale, quale asset fondamentale su cui puntare in un’ottica di sviluppo territoriale e socioeconomico integrato di questo territorio. Un ruolo chiave nel progetto sarà rivestito dal Marchio Territoriale Terre di Mezzo, attualmente in corso di realizzazione. Il percorso porterà alla creazione del disciplinare di adesione al marchio territoriale “Terre di Mezzo”, già registrato presso la Camera di commercio a gennaio 2020.

Octavia era stata esclusa dalla prima tranche di finanziamenti, ma è stata “ripescata” nella seconda tornata regionale.

«Nei mesi scorsi – spiega il sindaco di Moretta Gianni Gatti – assieme ai colleghi sindaci di Vottignasco e Revello, siamo stati in Regione, per dialogare con l’assessore al Commercio e presentare i punti di forza, e le criticità, della nostra candidatura. Abbiamo rimarcato la volontà di “fare gruppo” da parte di noi piccoli comuni, raggruppati in forma associativa come “Octavia” da alcuni anni. È questa la nostra forza. Crediamo nelle piccole comunità e nel valore dei paesi che sono fuori dalle grandi rotte turistiche, ma che rappresentano, con le loro aziende locali e la loro produttività, un tassello fondamentale per l’economia locale e regionale».

Il progetto di creazione del piano di sviluppo si basa su tre assi strategici volti alla definizione del documento progettuale ma con un forte orientamento all’attivazione delle reti locali e alla predisposizione di strumenti operativi e pratici, capaci di generare da subito un impatto positivo in termini di capacità e attivazione.

Sono partner del progetto le Ascom di Savigliano e Saluzzo. Il project managment, l’organizzazione e coordinamento delle attività è affidata a “Ideazione srl”.

Il primo incontro di presentazione del progetto “Distretto Diffuso del Commercio delle Terre di Mezzo” si terrà mercoledì 23 marzo a Scarnafigi.