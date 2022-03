Inaugurata la nuova sede del centro di ascolto Caritas a Saluzzo

Venerdì 11 marzo è stata inaugurata a Saluzzo in via del Seminario 15 la nuova sede del Centro di Ascolto con il Vescovo Don Cristiano Bodo, il Direttore, prof. Carlo Rubiolo, tanti volontari e volontarie della Caritas.

"Il Centro di ascolto è il cuore della Caritas - ha detto il Direttore - Cercheremo di fare del nostro meglio per assolvere al mandato del Vescovo"

La nuova sede è stata intitolata a Emanuele Grosso, scomparso a gennaio all'età di 85 anni, infermiere in pensione, ex sindaco di Castellar, era stato per molti anni assiduo volontario del Centro di Ascolto della Caritas Diocesana.