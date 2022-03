Sold out al teatro Madga Olivero per "Il Nodo" con Ambra Angiolini

Tutto esaurito al Teatro Magda Olivero per "Il Nodo" con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna, mercoledì 16 marzo alle ore 21.

Lo spettacolo è l’ultimo appuntamento della stagione teatrale organizzata dall’associazione Ratatoj, dalla Fondazione Piemonte dal Vivo e dal Comune di Saluzzo.

Ne "Il Nodo" Ambra Angiolini e Arianna Scommegna danno voce ad un intenso confronto madre/insegnante sul rapporto genitori/figli e sulle ragioni intime che generano il bullismo. Due donne forti alle prese con una questione delicata e attualissima sul mondo dell’adolescenza. Un’aula di una scuola pubblica.

È l’ora di ricevimento per l’insegnante di una classe quinta elementare. La donna è tesa, evidentemente scossa da altri pensieri, ha la testa altrove. Forse è in attesa di una telefonata, che però non arriva mai.

Al colloquio si presenta inaspettatamente la madre di un suo allievo. Vuole parlarle, ma non sarà un dialogo facile. Suo figlio alcuni giorni prima è stato sospeso, è tornato a casa pieno di lividi. E la madre vuole a tutti i costi capire cosa è successo, il perché. È stato vittima di bullismo o forse lui stesso è stato un molestatore? Forse l’insegnante l’ha trattato con asprezza.

Ecco il nodo, ecco la questione su cui fare luce. Sciogliere questo nodo, cercare la verità è l’unica possibilità a cui aggrapparsi. La regia di Serena Sinigaglia porta in scena lo straordinario testo di Johnna Adams, giovane drammaturga tra le più interessanti nel panorama americano contemporaneo.

Già insignita di numerosi premi e riconoscimenti per il suo percorso autoriale, Adams pubblica “Il nodo” nel 2012. Lo spettacolo debutta a Shepherdstown in Virginia e, successivamente, viene messo in scena da altre 40 produzioni americane, toccando numerose città, tra cui New York, Philadelphia, Chicago, Dallas, Houston, Berkeley e Los Angeles.

L’anno successivo, la commedia riceve una menzione speciale dalla Steinberg American Theatre Critics Association. Definito dal Washington Post come un testo “di grande impatto emotivo” e dal Chicago Critics come un “dramma avvincente ed esplosivo”, "Il Nodo" è approdato ora in Italia dopo l’entusiasmante accoglienza americana.

Per informazioni consultare il sito www.cinemateatromagdaolivero.it. Per prenotare prenotazioni@cinemateatromagdaolivero.it. Si ricorda che per accedere al teatro è obbligatorio l’utilizzo della mascherina Ffp2 e del green pass rafforzato.