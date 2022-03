Alla scuola di Villar San Costanzo una "full immersion" di sport

Due giornate all'insegna dell'attività fisica e di bellissime scoperte.

Giovedì 3 e venerdì 4 marzo, gli alunni della scuola primaria di Villar San Costanzo hanno potuto recuperare in parte le ore di ginnastica perse in DAD con una “full immersion" di sport, gazie alla collaborazione di alcune associazioni locali e all’intervento di genitori appassionati e specialisti in particolari discipline.

I cavallini della “Canunia” hanno accompagnato i bambini, sotto l’occhio vigile di Giorgia e Stella, in un percorso interessante e curioso dedicato alla conoscenza del cavallo, di come se ne deve prendere cura e di come le sue emozioni che assomigliano proprio a quelle dei più piccoli. Con il signor Paolo Salomone, invece, i più piccoli sono diventati tutti dei piccoli Robin Hood: hanno potuto tiĺrare con archi di vario tipo e moltissimi hanno fatto centri perfetti, oltre che scoprire come questa disciplina sia utile anche per un allenamento mentale, poiché favorisce la concentrazione.

Corse, dribbling, piegamenti, salto di ostacoli, staffette,... L'incontro poi con l’istruttore sportivo Oscar Virano, in una divertente ed interessante lezione di preparazione all’atletica. Anche Bruno Savion, allenatore di rugby, era presente, presentando e facendo cimentare i bambini in questo non semplice sport. Grazie ad un gruppo di volontari, infine, la scoperta del gioco della "palla a pugno".

Il giorno successivo, venerdì 4 marzo, ha visto i bambini di prima, seconda e terza impegnati in una bella camminata sui sentieri di Villar guidati da John, aiutato da Franca e da Mirella, esperto dei sentieri del gruppo “Dronero Cammina”. Prezioso è stato poi l'intervento dei volontari del “Soccorso Alpino” agli alunni delle classi quarta e quinta, i quali hanno conosciuto l’importante compito di quest'associazione composta da grandi camminatori, alpinisti e sciatori esperti della montagna. Con loro anche i cani labrador addestrati, spiegando come si soccorrono le persone che si trovano in difficoltà in montagna.

"Due giornate all’aria aperta" - scrivono i bimbi ripensando alle due giornate vissute - ore scolastiche dedicate allo sport che ci hanno regalato nuove amicizie e nuove conoscenze. Ecco cosa troviamo nella scuola e perché alcuni di noi ci vanno molto volentieri e altri un po’ meno. Alcune volte la grammatica italiana e i problemi di geometria ci danno serie preoccupazioni, altre volte le lezioni di storia ci fanno fare viaggi nel tempo. Certamente i giorni che ci piacciono di più sono quelli in cui si svolgono attività all’aperto e sportive; queste giornate sono le nostre preferite e, purtroppo, è a queste giornate che, a causa del Covid, spesso abbiamo dovuto rinunciare quest’anno e l’anno scorso.

E’ stata proprio dura: parola di bambino! Un conto è perdere una lezione di geografia, un altro una partita a palla colpita con i compagni. Non c’è paragone! Giovedì 3 e venerdì 4 marzo, noi alunni della scuola primaria di Villar S.Costanzo abbiamo però potuto recuperare. Ci siamo divertiti un sacco e abbiamo imparato quanto l’attività sportiva sia utile al benessere del corpo e anche della mente. La scuola per noi è anche … fare sport!"

La scuola desidera ringraziare tutti coloro che hanno donato il loro tempo e l'amministrazione di Villar San Costanzo che collabora sempre volentieri.