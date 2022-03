Il 22 giugno la maturità 2022: tornano dopo due anni le prove scritte

La maturità 2022 vedrà il ritorno delle prove scritte, dopo i due anni di "pausa forzata" imposti dalla pandemia da Covid-19. La notizia ufficiale oggi (lunedì 14 marzo), assieme alla data e all'orario d'inizio della prima prova scritta di Italiano - predisposta su base nazionale con le solite sette tracce divise in tre tipologie - : il 22 giugno alle 8.30.



Anche in Granda, quindi, il 23 giugno si proseguirà con la seconda prova scritta, che quest'anno verrà predisposta dai singoli istituti: si terrà così conto di quanto effettivamente svolto dagli alunni, in considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso. Entro il 22 giugno i docenti delle materie scelte per la seconda prova dai vari istituti dovranno elaborare tre proposte di tracce basandosi su documenti realizzati dai Consigli di classe; da queste tre, si evidenzierà poi quella specifica tramite un sorteggio.



Il colloquio - la parte orale dell'esame di maturità - vedrà l'analisi di un operato dell'alunno da parte della commissione d'esame e si terrà come sempre successivamente alla seconda prova. E' prevista la possibilità della videoconferenza nel caso in cui il candidato non potesse lasciare il proprio domicilio (dopo accertamento della situazione, però).