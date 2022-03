Da Alstom una donazione di dieci monitor ad Oasi Giovani di Savigliano

Una donazione di carattere tecnologico che verrà utilizzata nel tempo, a seconda delle esigenze.

È quella che ha fatto Alstom ad Oasi Giovani: l’azienda del settore ferroviario ha regalato alla onlus saviglianese dieci monitor dismessi. Apparecchiature che verranno impiegate dall'ente nel corso del tempo, in base alle necessità che si presenteranno. Per esempio, al centro educativo post-scolastico di Corso Roma – che ogni giorno coinvolge ragazzi in attività educative e ricreative – o nei diversi uffici di Oasi Giovani.

Alstom, storicamente radicata nella città di Savigliano, alcuni mesi fa aveva già donato alla onlus svariati computer portatili.

"Ringraziamo Alstom per i monitor che ha voluto donare al nostro ente – afferma il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione –. Un'iniziativa che, come le precedenti, contribuisce a sostenere l'apprendimento dei bambini e dei ragazzi del nostro Centro educativo. Queste donazioni sono il segno di sensibilità e di un legame tra un'azienda e il territorio in cui opera: auspichiamo che queste collaborazioni possano ripetersi in futuro".