Racconigi Cycling Team, buona prova di squadra al "Trofeo Città di Ceriale": Benedetta Brafa sfiora la top ten

Buona prova di squadra ed evidente crescita di condizione per le atlete del Racconigi Cycling Team, che nel primo pomeriggio di domenica 13 marzo sono state protagoniste della seconda edizione del “Trofeo Città di Ceriale”, competizione riservata alla categoria donne junior organizzata dalla Loabikers di patron Piernicola Pesce.

Le 96 atlete in gara hanno dovuto affrontare 80 chilometri, con una parte iniziale non particolarmente impegnativa, disegnata tra le località di Ceriale, Albenga, San Fedele, Lusignano, Villanova d’Albenga, Ortovero, Onzo, Ranzo, Borghetto d’Arroscia, Vessalico, Pieve di Teco, Vessalico Borghetto d’Arroscia, Ranzo, Onzo, Ortovero, Villanova d’Albenga, Albenga, Cisano e Campochiesa, ed un circuito conclusivo, lungo 5600 metri, comprendente la difficile scalata verso il G.P.M. di Peagna.

Proprio nel tratto in salita, della seconda tornata, è stata la lombarda di Tovo Sant'Agata (SO) Benedetta Brafa ad animare la corsa, imponendo un buon ritmo che ha costretto diverse avversarie ad 'alzare bandiara bianca'. L'atleta diretta in ammiraglia dall'esperto tecnico Roberto De Filippo, ha poi sfiorato la 'top ten' nello sprint del primo drappello inseguitore delle sei fuggitive di giornata, chiudendo in dodicesima posizione.

La brianzola di Lissone (MB) Matilde Ceriello, la piemontese di Sala Biellese (BI) Camilla Marzanati ed il nuovo acquisto Irene Cagnazzo, decima classificata al “Trofeo Città di Gossolengo - Trofeo Alberto Biondi - Memorial Rino Andrina”, sono giunte nelle prime ventiquattro posizioni, mostrando un buon colpo di pedale ed una costante crescita di rendimento in vista dei prossimi importanti impegni stagionali.