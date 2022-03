Volley femminile B2: Cuneo alla quinta vittoria di fila, 3-1 alla Normac Genova

Continua la serie positiva di risultati per le ‘gattine’ della Serie B2, fiore all’occhiello della Granda Volley Academy, ‘cantera’ della Cuneo Granda Volley. Il quinto successo consecutivo ottenuto dalle biancorosse ai danni della Normac Genova, dimostra che l’esperienza è solo una delle qualità che una squadra può mettere in campo. L’importante differenza d’età tra le padrone di casa e le ospiti è stata infatti annullata grazie ad un atteggiamento positivo, consapevoli del proprio potenziale e delle capacità tecniche acquisite in palestra.

Sabato sera, nella rinnovata palestra di via Bassignano, i punti in palio erano importantissimi per la classifica di entrambe le formazioni e la tensione ha provocato qualche errore gratuito. Il numeroso pubblico ha potuto apprezzare l’ottimo lavoro di Petrelli e Cavallera sia per alcuni fondamentali tecnici, ma anche per il modo di restare in campo delle loro atlete, con pazienza e capacità di ripartire dopo un errore o dopo un bel punto delle avversarie.

Nel primo set le cuneesi si schierano con Mangano in palleggio, Fabbrini opposto, al centro Basso e Ulligini, schiacciatrici Montabone e Cattaneo, libero Sposetti Perissinotto. La Normac parte forte e grazie a qualche errore della squadra di casa riesce a portarsi a +6 sull’8-14. Petrelli prova a scuotere le ragazze inserendo in palleggio Testa. Prima Fabbrini e poi soprattutto Camilla Basso (3 battute vincenti) riescono con turni al servizio molto incisivi a permettere alle compagne di operare il sorpasso sul 20-16. Il set procede punto a punto e viene chiuso da Chiara Fabbrini con un bel attacco sulla parallela. Chiara ancora una volta risulta estremamente incisiva sia in battuta che in attacco e chiuderà la sua ottima partita da top scorer con 20 punti: 1-0 (25-21).

Nel secondo set la Normac parte forte perché non vuole lasciare punti a Cuneo e gioca con impegno difendendo molto e variando i colpi in attacco. Tra le ospiti si distingue Carlotta Rissetto che non solo chiude molti dei punti per la sua squadra, ma riceve e difende con grande qualità. La partita è punto a punto, con le genovesi che restano davanti non riuscendo però mai ad allungare in modo decisivo. La ricezione delle ragazze di Petrelli è ottima e questo permette a Testa di mettere in gioco tutte le sue attaccanti, Gaia Ulligini e Camilla Basso dal centro risultano per tutto l’incontro inarrestabili per le ospiti. Oltre alla ricezione è da applausi la partita in difesa di Celeste Sposetti Perissinotto che obbliga la Normac a forzare i colpi per provare a chiudere il punto. Sul 15-17 Petrelli inserisce Beatrice Battistino ed il capitano si fa trovare pronto, entrando in campo con molta intelligenza senza forzare i colpi riesce ad essere incisiva portando il suo importante contributo. Le ‘gattine’ operano il sorpasso sul 19-18 riuscendo ad invertire l’inerzia del set. Il parziale viene chiuso da un ace di Alessandra Montabone: 2-0 (25-20).

Nel terzo set una fuga iniziale delle biancorosse viene velocemente ricucita dalle ospiti che si portano in parità a quota 6 e giocano con grande determinazione fino ad operare il sorpasso sull’11-12. Rientra Battistino per Cattaneo ed il set rimane in grande equilibrio fino al 19 pari quando la Normac riesce ad operare un break di due punti che non sarà più recuperato: 2-1 (22-25). Gli allenatori cuneesi scelgono per il quarto set Testa in palleggio e Battistino banda confermando il resto della squadra. La reazione delle ‘gattine’ al set perso non tarda ed il loro gioco diventa ancora più corale ed organizzato. Le ospiti devono faticare enormemente per chiudere il punto mentre Montabone e compagne cominciano ad essere più incisive. Il set è in equilibrio fino al 6 pari, poi le biancorosse aumentano la precisione in ricezione e difesa permettendo ad Anna Testa di chiamare in gioco sia le centrali che le schiacciatrici in modo efficace. Il divario tra le due squadre si apre fino al 18-12 con le cuneesi padrone del set. Ancora un tentativo di rimonta spinto dalla Rissetto per la Normac al quale Petrelli risponde sul 22-16 inserendo Irene Mangano in palleggio. Ormai la partita è del Cuneo ed un errore in battuta delle ospiti chiude l’incontro 3-1 (25-19).

Le cinque vittorie consecutive ottenute nel girone di ritorno ben evidenziano il lavoro, sotto il profilo tecnico e fisico, dai coach Petrelli e Cavallera, ben supportati dal preparatore atletico Lingua. Una notevole iniezione di fiducia per tutto il settore giovanile dell’Academy che vede i frutti di un lavoro pluriennale, vittima negli ultimi anni di numerose interruzioni causate dalla pandemia ma mai interrotto per la grande determinazione di allenatori e dirigenti cuneesi. Un cammino, quello del giovanile, che sempre più spesso interseca con quello della prima squadra: nella gara di Serie A1 tra Bosca S.Bernardo Cuneo e VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore da segnalare le convocazione di Anna Testa e Camilla Basso.

Per la Serie B2 all’orizzonte in serie le due partite contro la Serteco Genova, squadra più accreditata per il passaggio in B1. Mercoledì 16 marzo, ore 21, fischio d’inizio del recupero di andata, sempre in scena all’Ex Media 4 di via Bassignano. Il ritorno a Genova previsto per le ore 20.30 di sabato 19 marzo.

Le dichiarazioni di Petrelli e Cavallera: «Dobbiamo dire solo brave a queste ragazze che, malgrado una settimana molto difficile causa influenza, hanno sfoderato una prestazione molto lucida e concreta. C’è la consapevolezza di essere cresciuti molto a livello di qualità tecniche, fisiche e morali e ci prepariamo con grande umiltà ad una settimana bella e stimolante con due gare decisive di Under 18 con Busca ed Alba ed alla doppia sfida difficilissima con i primi della classe della Serteco Genova».