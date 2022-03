Hockey femminile - Derby a reti bianche, Lorenzoni Bra condivide la testa della classifica con Torino e Argentia

Dopo la sosta per il campionato invernale e le gare di qualificazione di Coppa Italia conclusasi domenica scorsa, la Lorenzoni Bper ha affrontato nuovamente a casa loro le atlete dell' Universitario di Torino in una gara decisamente combattuta che si è conclusa con il risultato di 0 a 0.

Assoluto clima di derby che ha visto le ragazze di Gualtiero Berrino molto decise a superarsi per agguantare il primo posto in classifica che condividevano a 10 punti alla chiusura della prima parte del campionato.

Si è giocato a tutto campo con tanti cambi di fronte, ma l assenza della capocannoniera Raquel Huertas si è sentità e poche sono state le occasioni veramente pericolose all' attacco.

Parità giusta che non ha accontato nessuno anche perché entrambe sono state raggiunte in classifica dalle temibili lombarde dell' Argentia che hanno battuto in esterna le romane del S. Saba, ma che hanno una gara da recuperare. Dunque primo posto a tre che la dice lunga sul combattuto campionato femminile.

Ottima la partita di Bianca Donati e Juliana di Menno due delle cinque italo argentine a rinforzo delle braidesi. Per tutte lo stesso impegno sociale condiviso con le compagne braidesi testimonial dell'Aido.