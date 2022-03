A Savigliano torna la “Colomba della Regina”

Squadra che vince non si cambia, al massimo si… rinforza!

Ed è proprio grazie al grande successo della scorsa edizione (la prima, con la bella somma di 1680 euro donata a “mai+sole”) che la “Colomba della Regina” torna ad impreziosire, ed ingolosire, le tavole pasquali dei fortunati che potranno assaggiare una doppiamente buona colomba artigianale realizzata dal panettiere Daniele Mulassano, un artigiano con il cuore grande che, oltre ad amare il suo lavoro, spesso guarda “oltre” e decide di mettersi a disposizione per portare un sorriso a chi è meno fortunato.

Ripropone la sua colomba al gusto di sottobosco e mette il ricavato a disposizione di “mai+sole” e di “Piccoli Passi”.

“mai+sole” è l’associazione nata a Savigliano che aiuta tante donne nel percorso di uscita dalla violenza, con sostegno sia legale che psicologico gratuito e con l’accoglienza in case rifugio. “Piccoli Passi”, invece, si occupa di infanzia abbandonata e situazione femminile nel mondo.

All’interno della “Colomba della Regina” c’è nascosta una dolce “Scarpetta Rossa”, il simbolo di “mai+sole”, sulle orme della francese “La Galette des Rois” che dentro ha una fava secca e chi la trova sarà fortunato tutto l’anno.

E il “rinforzo”? Le volontarie delle due associazioni stanno preparando le borse in tessuto con le quali confezionano la “Colomba della Regina” così ulteriormente impreziosita. Circa 6 etti di dolcezza, a 10 euro, che andranno ad aiutare “mai+sole” (che può essere contattata 24 ore al giorno al 335/1701008 o su rete nazionale al 1522. Anche il 5x1000 aiuta “mai+sole” al cf 95019460047). Il sito è www.maipiusole.it

La metà della somma raccolta andrà a “Piccoli Passi” per i loro progetti a… piccoli passi ma sempre preziosissimi da scoprire su www.piccolipassi.org (cf. 95019710045).

Un valido e generoso aiuto è arrivato grazie al burro artigianale offerto dal “Caseificio Sepertino” di Marene. Il logo dell’iniziativa è stato curato dalla felice ed artistica mano del vignettista del “Corriere di Savigliano” Paolo Roasio.

La “Colomba della Regina” si trova nei due punti vendita “Panetteria Mulassano” a Savigliano in piazza Santa Rosa 54 e a Cavallermaggiore in via Roma 59.