Ceva, incontro in ospedale con Abacus Onlus. Ad aprile la riapertura dell'Oculistica

Importanti novità per l'ospedale "Poveri Infermi" di Ceva dove questa mattina, martedì 15 marzo, i dirigenti dell'Asl, insieme ai sindaci di Mondovì, Ceva e Garessio hanno, incontrato l'associazione ABACUS (Gli Amici di Busca e gli Amici di Ceva Uniti e Solidali ONLUS).

"Alle spalle abbiamo due anni difficili – ha spiegato il dottor Carlo Lorenzo Muzzulini, presidente di Abacus Onlus e direttore della S.C. di Medicina Interna e Cure Intermedie dell'ospedale di Ceva- "Il Covid ci ha messi tutti a dura prova, dal punto di vista fisico, ma anche mentale. Come ABACUS abbiamo cercato di contribuire ad aiutare la sanità del nostro territorio e, nel farlo, abbiamo avuto testimonianza di grandi gesti di solidarietà. L'Huvepharma e tutte le persone che la compongono sono intervenute a vario titolo per l'ospedale di Ceva, donando disinfettante e disposizioni di protezione individuale, e poi contribuendo per terminare l'impianto di climatizzazione del reparto".

Un momento dedicato anche al ricordo di Mario Berutti, "Upi", anima di ABACUS e storico docente dell'Istituto Alberghiero di Mondovì. Tra le ultime iniziative portate a termine dall'associazione, la donazione di concentratori di ossigeno e DPI alle RSA del territorio (LEGGI QUI), sostituzione dei televisori in dotazione per i pazienti ricoverati all’Hospice di Busca e l’Oncologia di Mondovì, il raffrescamento del terzo piano di Medicina e i tapis roulants per la Riabilitazione.

L'incontro è stato un momento per dire grazie all'associazione a tutti i cittadini che attraverso di essa hanno contribuito a implementare le attrezzature per gli ospedali, ma anche per parlare del futuro del nosocomio di Ceva.

Il dottor Giuseppe Guerra, direttore generale dell'Asl Cn1, presente all'incontro insieme al direttore sanitario dottor Mirco Grillo, ha dato chiare risposte sul futuro del presidio cebano.

"Sono tornati operativi da ieri la chirurgia della mano e la chirurgia generale. Purtroppo dobbiamo fare i conti con la carenza di medici, noi come molte altre realtà. Covid permettendo, per il mese di aprile prevediamo la riapertura del reparto di Oculistica di Ceva. Attendiamo riscontro dalla Regione per poter dare il via al concorso per le nomine di due direttori di distretto, per Mondovì-Ceva e Fossano-Savigliano. Siamo a conoscenza della situazione complessa dell'Oncologia di Mondovì, dovuta alla carenza di personale medico. Come Asl Cn1 abbiamo interpellato tutte le aziende piemontesi che avevano bandito il concorso, ma non abbiamo avuto riscontri. Non ci fermeremo, comunque. Apriremo i nostri confini per cercare personale".

Alla riapertura dell'Oculistica, seguirà, dal mese di maggio, un ambulatorio di Cardiologia attivo tre giorni a settimana.

Altre novità sull’ospedale di Ceva: il potenziamento dell’ambulatorio di Ortopedia e, sul fronte Riabilitazione (l’attività è ripresa), “più spazi, personale e formazione di alto livello, creando una rete con altre realtà”, come sottolineato dal direttore Marco Quercio.

Per quanto riguarda le risorse legate al PNRR e alla riorganizzazione della sanità territoriale, Guerra ha spiegato: "Siamo dispiaciuti per la situazione del 'Michelotti', che non diventerà una casa di comunità, ma siamo contenti che, con la collaborazione del dottor Ferreri, sia stato centrato l'obiettivo a Ceva che, internamente all'ospedale, avrà una sezione di comunità con 20 letti".

"Siamo molto contenti che l'importanza del nostro ospedale come presidio baricentrico sul territorio non sia più messa in dubbio – ha dichiarato il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone -. La fisioterapia, ora tutta al secondo piano, con la guida del dottor Quercio, sta andando molto bene e siamo felici di avere una persona attiva e propositiva come lui nel nostro nosocomio".

"Questa per me è un'occasione per ribadire, prima della fine del mio mandato, che Mondovì e Ceva sono due porte di uno stesso ospedale", ha aggiunto il sindaco di Mondovì Paolo Adriano, mentre Ferruccio Fazio, sindaco di Garessio e tra i probiviri di Abacus onlus, ha spiegato che "la nuova riorganizzazione con gli ospedali e le case di comunità è il primo passo verso la giusta direzione della nuova sanità territoriale. L'obiettivo deve essere quello di avvicinare la sanità ai cittadini, gestendo il più possibile sul territorio".

Alla fine dell'incontro sono state presentate una targa ringraziamento per il supporto offerto dall'Huvepharma, rappresentata oggi da Cosimo Faggiano, e la targa, in memoria di "Upi", che verrà apposta sulle future attrezzature che verranno donate.