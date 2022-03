Fabio Cigna è il nuovo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cuneo

Giovedì 10 marzo si è insediato il neo eletto Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cuneo (ODCEC Cuneo).

L’ODCEC Cuneo è stato costituito nel 2008 a seguito dell’unificazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti - nato nel 1955 - e del Collegio dei Ragionieri - nato nel 1982 - ed è un Ente Pubblico non economico a carattere associativo i cui iscritti sono vincolati all’obbligo di formazione professionale continua per garantire la qualità della professione e alla stipula di un’assicurazione per la responsabilità civile per garantire la clientela.

Ad oggi conta circa 600 iscritti, il cui elenco è consultabile liberamente sul sito istituzionale.

L’Ordine è governato dal Consiglio composto da 11 membri che rappresentano il territorio provinciale di competenza e dal Collegio di Revisori.

Nel quadriennio 2022-2026 sono in carica per il Consiglio:

Fabio Cigna - Presidente

Antonella Barge - Vice Presidente

Enrico Magazù - Segretario

Paolo Vulcano - Tesoriere

Gianpiero Conte, Anna Garesio, Giovanni Imberti, Aurelia Isoardi, Federico Mazzola, Monica Marisa Piacenza, Paolo Rabbia - Consiglieri effettivi.

Per il Collegio dei Revisori: Marianna Cugnasco Presidente, Roberto Cortevesio e Massimo Troia membri effettivi.

Il Consiglio dell’ODCEC Cuneo si è insediato dopo un periodo di commissariamento avvenuto a causa della prematura scomparsa del Presidente, il compianto Dottor Nicola Gaiero; la Rag. Gabriella Franco, in qualità di Commissario, ha gestito tutta l’attività ordinaria con grande competenza e professionalità.

Per maggiori informazioni www.cuneo.odcec.com