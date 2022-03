Giovani Virtuosi in Comune: Mondovì aderisce al bando che premia chi si prende cura dell’ambiente

Promuovere le giovani eccellenze del territorio nazionale, residenti nei Comuni Virtuosi d’Italia, che, nel corso del 2021, si sono distinti per azioni virtuose a favore dell’ambiente sul proprio territorio di competenza, favorendo anche la creazione di nuove reti di collaborazione tra gli enti sul territorio nazionale.



È l’obiettivo della prima edizione del bando “Giovani Virtuosi in comune (GVIC) 2022” – Tema Ambiente, indetto dall’Associazione Comuni Virtuosi e rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti in uno dei 135 Comuni che fanno parte della rete. Possono partecipare sia singoli sia gruppi di cittadini residenti a Mondovì, che abbiano promosso progetti o iniziative di tipo ambientale sul territorio comunale.



Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2022 in Comune, utilizzando l’apposito modulo allegato al bando (Allegato A) a cui va allegata copia del documento di identità. Il modulo è disponibile nella sezione notizie del sito istituzionale del Comune di Mondovì (https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1300127/giovani-virtuosi-comune)



Le domande vanno inviate alla email gestioneterritorio@comune.mondovi.cn.it e l’oggetto dovrà riportare la dicitura “Domanda Partecipazione Bando Giovani Virtuosi”. Sarà poi l’Ente a comunicare, entro maggio, la lista dei candidati da sottoporre alla valutazione dell’Associazione Comuni Virtuosi.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al medesimo indirizzo email o reperite consultando il sito dell'Associazione Comuni Virtuosi www.comunivirtousi.org".



La cerimonia di premiazione è in programma per il prossimo 17 settembre.



Al vincitore andranno 3mila euro da spendere nella realizzazione di attività per l’ambiente e un bonus turistico per visitare uno dei 135 comuni virtuosi d’Italia, da consumarsi entro settembre 2023. Tutti i comuni partecipanti, tra cui Mondovì, daranno infatti all’Associazione Comuni Virtuosi la disponibilità ad ospitare a proprie spese il vincitore per una notte, garantendo al contempo una visita guidata al territorio.



Tutte le informazioni e le modalità di utilizzo del premio verranno comunicate personalmente al vincitore interessato al momento della premiazione.