Oncino piange Emma Lombardo, un’icona nel mondo della ricettività

La Val Po perde un pezzo di “storia”.



Ha destato commozione la morte di Catterina Lombardo, da tutti conosciuta come Emma. La donna è scomparsa ieri, lunedì, all’età di 85 anni. Classe 1936, nativa di Crissolo, Emma è stata per tutti un’icona nel mondo dell’accoglienza turistica in alta Valle Po.



A Oncino gestì, insieme al marito Giovanni Abburrà, la Trattoria della Concordia. Un vero punto di riferimento per oncinesi e valligiani, dove si poteva trovare un bar, una trattoria ed un negozio di alimentari.



Nel 1980, a 44 anni, Emma rimase però improvvisamente vedova.



La morte del marito Giovanni la mise di fronte alle fatiche e ad un impegno gravoso: sulle sue spalle, infatti, vi furono la gestione dell’attività commerciale e – di pari passo – la responsabilità, giorno per giorno, della vita famiglia, della crescita dei figli Claudia e Piero.



Col passare degli anni Emma dovette poi affrontare anche le insidie del lento, ma costante, spopolamento della montagna. Un calo demografico che la fece riflettere anche sulla sua attività commerciale, e sulle possibilità di continuare a tenere in vita un esercizio come il suo tutti i giorni.



Ma anche allora, la sua tenacia ed il suo spirito imprenditoriale ebbero la meglio.



Decise dunque di reinventarsi, di reinventare la propria attività, non più in paese, ma in località Bigorie. Qui, il marito Giovanni, negli anni Settanta, acquistò una “meira”. E qui Emma inizio l’avventura di quello che ancora oggi è il punto di ristoro “Le Bigorie”.



L’apertura, inizialmente, venne programmata soltanto di domenica. Ma – nel frattempo – vennero avviati grandi lavori di ristrutturazione sul fabbricato. E nel 1994, alle Bigorie, Emma poté avviare l’attività vera e propria. Una locanda in grado di accogliere con semplicità i tanti clienti, con un menù tipico tradizionale a base di polenta.



Qui, all’interno della “meira” del compianto marito Giovanni, Emma continuò il suo impegno all’interno del mondo della ricettività locale sino al 2011, prima di passare il testimone alla nuora Ivana, che ancora oggi, insieme a Piero, porta avanti l’attività di famiglia.



Una vita, dunque, fortemente dedita a saldi valori. Come la famiglia ed il lavoro.



Ma anche come l’impegno sociale, al servizio della comunità del proprio paese: il 26 dicembre scorso, giorno di Santo Stefano, Monsignor Cristiano Bodo, vescovo di Saluzzo, proprio ad Oncino ha consegnato ad Emma un attestato di benemerenza per “il generoso servizio” svolto a favore della chiesa locale e per “l’elevata sensibilità ecclesiale”.



Saldi valori che – nel corso di tutta una vita – Emma e Giovanni hanno saputo tramandare anche ai figli Claudia e Piero. Entrambi, infatti, sono stati sindaci di Oncino: Claudia ha guidato il Municipio dal 1996 al 2001, mentre Piero è stato primo cittadino dal 2011 al 2016, con impegno nella vita amministrativa durato complessivamente 10 anni.



Emma, oltre ai figli, lascia i nipoti Gianluca, Silvia, Simone, Stefano e Chiara, la sorella Elvia ed il cognato Andrea.



Il rito esequiale verrà celebrato domani, mercoledì 16 marzo, alle ore 15, nella cattedrale di Saluzzo.