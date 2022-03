Progetto esecutivo per i lavori di consolidamento stradale sulla Campomolino-Castelmagno

La Provincia ha approvato il progetto esecutivo per lavori lungo la strada provinciale 333 nel tratto Campomolino-Santuario di San Magno nel comune di Castelmagno. Si tratta di due tratti stradali consecutivi (alle progressive km 5,480 e 5,600) per una lunghezza totale di circa 80 metri, delimitati sul bordo esterno da cordoli in calcestruzzo di supporto alle barriere stradali oggi deformati e deteriorati, a causa del cedimento dei sottostanti cigli stradali, dissestati o in frana. Il Settore Viabilità della Provincia intende intervenire per ricostruire e consolidare i muretti sottostanti. L’intervento, che ammonta a 200.000 euro, è finanziato mediante un contributo della Regione Piemonte su economie dell’alluvione del maggio 2008. Nel totale della cifra cono compresi 145.000 euro per le lavorazioni e 55.000 euro come somme a disposizione.

L’impresa appaltante provvederà a rimuovere i parapetti metallici e a demolire i cordoli presenti sul ciglio stradale, quindi ricostruirà i muretti di sostegno rivestiti esternamente in pietrame e sottofondati su impianto di micropali, oltre a nuovi banchettoni. Al termine la posa di nuove barriere stradali omologate in acciaio tipo “corten” meglio inseriti nel conteso montano. E’ prevista anche la costruzione di un tratto di cunetta laterale in cemento per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane.