Santa Maria di La Morra abbraccia i profughi provenienti dall'Ucraina [FOTO]

Da due giorni all’Hotel Santa Maria di La Morra ci sono novanta ospiti speciali. Si tratta dei bambini con le loro madri e alcune nonne arrivati nelle Langhe grazie all’iniziativa di solidarietà della Juventus FC che, in collaborazione con le scuole calcio ucraine, è riuscita a portare a termine questa vera e propria missione umanitaria (leggi articolo).

Ora sono al sicuro nella struttura, messa a disposizione da Regione Piemonte e Protezione Civile regionale, e pronti a ricominciare, in attesa che in Ucraina finisca al più presto questa insensata guerra.



In merito a questa situazione di solidarietà, il sindaco di La Morra Marialuisa Ascheri riflette così: «Dopo due anni vissuti tra vari lockdown, dolore e timore per un virus sconosciuto che ha fatto molte vittime e ha costretto le persone a vivere in modo diverso la normalità quotidiana, ora siamo ad affrontare una guerra, i cui venti arrivano anche in Europa, e condizionano la nostra vita. La guerra annienta tutto: le vite umane, gli animali, le cose, le città e la speranza del futuro. In questi giorni mi sono chiesta più volte che cosa mi abbia colpita maggiormente di questa insensata situazione, nata dall’invasione di una Nazione nei confronti di un’altra, e che sta proseguendo in modo in efferato e molto triste.



Credo che ciò che mi fa venire un nodo allo stomaco, come succede a molti di noi, sia il vedere che la vita di milioni di famiglie sia stata sconvolta. Persone che fino a qualche settimana fa conducevano una vita normale, portavano i figli a scuola, andavano al lavoro, a divertirsi, e che ora sono state costrette a mettersi in marcia verso altri Stati, dove, per alcuni, ci sono parenti ad accoglierli, mentre, per molti, solo la speranza di ricominciare a vivere in modo normale».



E a queste persone si deve rispondere con i fatti, con gli abbracci, come si sta facendo a La Morra: «La nostra comunità di La Morra, continua il sindaco, si sta dimostrando ancora una volta coesa e unita per far sì che a trionfare siano la pace e la dignità della vita. L’aver accolto novanta profughi, di cui molti bambini, nel complesso ricettivo di Santa Maria, credo che sia un esempio importante per tutti. Il mio grazie va a chi si sta impegnando per i profughi, per chi ha attivato le iniziative della Caritas albese e della Regione Piemonte. Dobbiamo continuare a condannare la guerra, e per farlo invito tutti coloro che possono e che vogliono, a dare la disponibilità per offrire alle persone che arriveranno un tetto per poter vivere in modo umano. Sentiamoci utili!».