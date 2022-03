Serata cuneese per Susanna Camusso, ex segretario generale della Cgil.

Ieri sera ha cenato in città con le donne della Cgil provinciale, in vista dell’impegno di oggi 15 marzo. È lei la prima ospite delle celebrazioni in programma per i 120 anni dì Camera del Lavoro di Cuneo.

Stamattina a Fossano, al castello degli Acaja, dialogherà con Barbara Simonelli sul tema della legge dì parità salariale.