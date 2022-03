Tempo estate 2022: a Cuneo si cercano iniziative e proposte

È stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito internet comunale l’avviso per la presentazione di proposte, formulate da soggetti pubblici o privati, finalizzate alla realizzazione di centri estivi (di lunga durata) o iniziative estive (di breve durata) da inserire nel progetto “Tempo Estate 2022”.



Le proposte, che potranno rivolgersi alle fasce di età 0-3 anni, 3-6 anni, 6-17 anni ma anche essere specificamente destinate alle persone over 60 o ad altre particolari categorie di utenti, verranno strutturate attraverso lo strumento della co-progettazione attraverso il quale, come già negli scorsi anni, l'Amministrazione Comunale accompagna le iniziative e le proposte avanzate, organizzando momenti di confronto tra i soggetti proponenti e assicurando servizi, tra cui formazione qualificata, spazi pubblici, impianti sportivi, aule e cortili delle scuole, favorendo così la creazione di una rete di idee e luoghi per tutti (bambini, ragazzi e non solo).



L’Amministrazione garantirà piena autonomia ai proponenti e lo strumento della co-progettazione permetterà la condivisione di una base comune di valori e principi cui attenersi, tra cui l’inclusione, la non discriminazione, il rispetto per l’ambiente, la formazione, l’adozione di misure precauzionali anti contagio da Covid-19 e la multidisciplinarietà delle proposte con l’obiettivo di offrire alla città un progetto articolato, strutturato e accessibile a tutti. Nell’estate 2021 l’iniziativa aveva coinvolto circa 40 soggetti promotori (tra cui Parrocchie, cooperative sociali, società sportive, associazioni culturali) su tutto il territorio comunale, assicurando un’ottimale risposta ai bisogni della comunità.



Gli operatori interessati a proporre un centro estivo e/o delle attività estive rivolte a minori, persone over 60 o altre particolari categorie di utenti possono consultare l’avviso pubblico (il n. 08_2022) A QUESTA PAGINA in cui sono disponibili tutte le informazioni e il link di accesso al form on line di candidatura.