Danilo di Vincenzo della Polisportiva Passo secondo alla Gran Fondo di Alassio

Tre gran fondo nel giro di 21 giorni, non è “roba” da tutti, ma per uno che ha fatto del ciclismo il suo riscatto sociale, è l’ordinarietà; stiamo parlando dell’atleta Polisportiva P.A.S.S.O Cuneo, Danilo di Vincenzo, il quale domenica 13 marzo ha partecipato alla 9ª edizione della GF di Alassio.

Nei 65 km del percorso, con un dislivello di 1300m, Di Vincenzo ha svolto un’ottima gara, fissando il tempo finale in 2 ore e 57 minuti e conquistando il 2° posto della propria categoria; primo podio stagionale per questo atleta “speciale” e una sensazione straordinaria per quanto riguarda la sua preparazione fisica in vista dei prossimi appuntamenti.

“Sono davvero soddisfatto delle mie prestazioni; nelle ultime settimane ho sentito che la mia condizione stava crescendo e il podio di oggi ne è la dimostrazione e per questo vorrei ringraziare il mio preparato atletico, dott. Chiappero della Reaction-Hub, per l’ottimo lavoro svolto con il sottoscritto.”, sottolinea Di Vincenzo; pochi i festeggiamenti per il quarantenne di Roata Chiusani perché i Campionati Italiani Assoluti di Marina di Massa sono dietro l’angolo.