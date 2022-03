"Carlo De Benedetti non diffamò Matteo Salvini": il Tribunale di Cuneo assolve l’ingegnere

È giunto al termine in Tribunale a Cuneo il processo penale iniziato dal senatore Matteo Salvini contro l’ingegnere Carlo De Benedetti, accusato di diffamazione. L'imputato è stato assolto.



Nel maggio 2018 l'industriale ed editore, oggi 87enne, partecipò a un dibattito tenutosi al Festival della Tv e dei Nuovi Media di Dogliani. A moderare l'incontro pubblico svoltosi in piazza Umberto la giornalista Lilli Gruber. In quell’occasione l’ingegnere offrì il suo punto di vista sulla situazione politica del momento. Si parlò anche del leader della Lega Matteo Salvini. “Il peggio. Antisemita e xenofobo”, aveva detto l'imprenditore. “L’aggettivo antisemita lo ritengo un’infamia pesante – aveva deposto Salvini nella scorsa udienza -. Non l’ho accettata allora e non lo accetto ora. Antisemita nel 2021 penso sia una delle accuse più impegnative, sgradevoli e infamanti”.



Il sostituto procuratore Attilio Offman nella sua requisitoria, facendo riferimento all’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ha sottolineato come la libertà di espressione, il cui intervento richiesto dall’autorità giudiziaria è basato essenzialmente su tre principi, quali, il controllo della legalità, il controllo di legittimità e il cosiddetto ‘test di necessità’. Per la Procura, che ha fatto riferimento ad alcune sentenze emesse dalla Corte in ambito di diffamazione, nell’affibbiare alla parte civile il termine ‘antisemita’, non vi sia una base fattuale. “E’ un giudizio di valore senza dubbio infamante, ha sostenuto il Pm, che aveva chiesto la condanna dell’imputato a 800 euro di multa. Ad associarsi e a richiedere un risarcimento del danno di 100mila euro il legale di Salvini, l'avvocato Claudia Eccher, che ha definito le parole di De Benedetti "fuorvianti, fallaci e danneggianti".



D’altro avviso la difesa dell’imputato, che ha sottolineato come l’aggettivo ‘antisemita’ non si riferisse direttamenti al leader della Lega quanto alla politica da lui rappresentata.