Dipendente trascina in tribunale il suo ex datore di lavoro: “Mi tirò in faccia un pezzo di impasto di pane”

Un uomo, titolare di un’attività a Fossano, si trova sotto accusa davanti al Tribunale di Cuneo per presunti maltrattamenti ai danni di una sua ex dipendente. La donna, di origine romene, ha lavorato alle dipendenze dell’imputato dal 2003 al 2020.

La situazione, a suo dire, sarebbe degenerata nel 2018, quando il suo ex datore, avendo iniziato una trattativa, non andata poi a buon fine, per la cessione dell’attività con altri due ex dipendenti, che se ne andarono (uno di loro aprì un suo negozio), ne assunse altri tre: “Mi diceva che non capivo niente, che avrei dovuto andarmene come gli altri. Un giorno mi tirò in faccia un pezzo di impasto di pane. Quando non mi trattava male mi ignorava completamente e alle mie domande faceva rispondere ad altri”.

Stando a quanto riferito dalla donna, insieme al suo capo, anche i tre nuovi assunti, con i quali lui avrebbe avuto un atteggiamento diverso, l’avrebbero derisa: “A lui non andava più bene come lavoravo. Quando mi tirò l’impasto di pane in faccia io scoppiai in lacrime. Mi chiese cosa avevo da piangere e uno dei miei nuovi tre colleghi mi disse che avendo 40 anni ed essendo senza figli fosse stato in me si sarebbe suicidato. Ero molto stressata e prendevo spesso attacchi di panico, mi mancava il respiro. Dopo quattro mesi, persi il lavoro. Mi sottoposi, nel periodo di carnevale, ad alcuni interventi chirurgici, programmati, e presi ferie. Non usufruii della malattia. Quando tornai al lavoro lui era molto arrabbiato con me perché mi ero fatta operare in un periodo in cui c’era molto lavoro. Io lo stavo aiutando con un impasto e lui mi allontanò perché non mi voleva vicina. Io ero spaventata, lui urlava ed io indietreggiavo e mi chiuse in un angolo dicendomi che me l’ero cercata. Me ne andai”.

Il marito della donna, sentito come testimone, confermò la situazione. A testimoniare, anche uno dei due ex colleghi della donna, che non andata a buon fine la trattativa, si aprì una sua attività: “Il mio ex capo non è mai stato aggressivo finchè lavoravo lì. Lui e la mia ex collega avevano due caratteri forti. Capitava che entrassero in conflitto, ma poi tornava tutto normale”.

Il 17 giugno, il prosieguo dell’istruttoria.