Dronero dice addio a “Madama Brignone”, per 40 dietro al bancone della storica pasticceria in via Roma

Lutto a Dronero. Se ne è andata nella notte Maria Giuseppina Garnero, 90 anni, da tutti conosciuta come “Madama Brignone. Era ricoverata da qualche giorno all'ospedale di Savigliano.

Nel lontano 1964 aveva fondato con il marito Celestino la pasticceria Brignone nel centro storico di Dronero, conosciuta ovunque per i Droneresi al rum.

I dolci erano nel loro destino di coppia. Celestino (originario di Monastero di Dronero) e Giuseppina (di Villar San Costanzo), si erano conosciuti in giovane età presso l’azienda Harlem di Dronero, dove si producono panettoni, e si sposano nel 1954. Dopo una prima fortunata esperienza lavorativa in proprio alla Villa di Verzuolo, aprono la pasticceria Brignone nella centralissima Via Roma, oggi gestita dal figlio Giorgio insieme al nipote Umberto.

Un'attività artigianale passata per tre generazioni, apprezzata da critici come Edoardo Raspelli, Paolo Massobrio e Davide Paolini, ma anche dal principe di Monaco. La pasticceria è famosa per i Droneresi al rum, deliziosi dolcetti formati da due friabili meringhette ed un cuore di cioccolato e rum.

A Dronero la conoscevano tutti: 'Madama Brignone' era gioiosa, espansiva e generosa. Nessuno usciva dalla pasticceria senza un dronerese in mano e donava un sorriso ad ogni cliente. Era amante degli animali: aveva una sensibilità spiccata verso cani e gatti, con un grande senso di accudimento verso i randagi.

Rimasta vedova del marito Celestino nel 1989, ha continuato a servire i clienti anche dopo la pensione: amava stare dietro al bancone, era la sua vera passione.

Maria Garnero lascia i figli Vilma (collaboratrice di Targatocn), Sandra, Giorgio, Paola, nipoti e parenti tutti. Cinque anni fa aveva perso il figlio Marco.

Il rosario sarà recitato questa sera, martedì 15 marzo alle ore 20 nella parrocchiale di Dronero. Il funerale domani, mercoledì 16 marzo alle 16, sempre nella parrocchiale di Dronero.

A Vilma Brignone e a tutta la famiglia, le condoglianze da parte della redazione di Targatocn e del gruppo editoriale MoreNews.