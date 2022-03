Forse a molti può sembrare strano magari parlare di cercare un fabbro perché ormai siamo in piena era tecnologica e per qualcuno la tecnologia ha invaso la nostra vita e ha le sue ragioni a dirlo nel senso che sia i robot e la grande intelligenza artificiale negli anni entreranno sempre di più a far parte del mondo del lavoro e quindi tante figure professionali verranno sostituite e quindi infatti si parla e non a caso di quarta rivoluzione industriale e quindi di una rivoluzione che sconvolgerà il mondo.

Comprensibilmente a qualcuno fa paura ma in realtà dobbiamo anche avere la consapevolezza che i robot non potranno mai a fare dei lavori che hanno a che vedere con la creatività, le emozioni tutte cose hanno a che fare con la natura umana e che non può avere nemmeno quello che ho voluto.

E non è un caso che da questo punto di vista parliamo della figura del fabbro che sebbene ormai come le altre figure professionali non intellettuali un po' sottovalutate intanto parliamo di una persona che è un mix tra un operaio, artigiano e un artista.

Diciamo operaio perché comunque è un personaggio che interviene su questioni pratiche anche piccole che hanno a che vedere con la nostra vita quotidiana, ma altrettanto importante possiamo pensare a quando viene a montare la zanzariera prima dell'estate per evitare che entrino le zanzare e ci sbranino quando viene a riparare un cancello e stiamo facendo solo degli esempi naturalmente.

Invece se parliamo del fabbro come artista diciamo ma perché immaginare come la persona che appunta lavora il ferro e quindi se deve costruire sempre un piccolo cancello a casa nostra per evitare che il nostro cane scappi lo fa e anche con una certa maestria una certa attenzione ai dettagli oltre a doverci mettere naturalmente anche un certo livello di creatività giustamente.

Per trovare un fabbro che fa al caso nostro potremmo avere bisogno di un po' di tempo

Abbiamo fatto riferimento alla figura del fabbro e potevano parlare anche di un elettricista o di un tecnico caldaista come idraulico tutte le figure professionali che sono indispensabili per la gestione della nostra vita quotidiana e di tutti gli imprevisti ad essa collegata.

Come succede in ogni settore naturalmente però non è che tutti i Fabbri sono dello stesso livello e quindi se vogliamo trovare una figura che ci convince e che fa quindi al caso nostro da tutti i punti di vista potremmo avere bisogno di un po' di tempo e non dobbiamo avere fretta.

Da tutti i punti di vista Intendiamo dire che dovremmo trovare un professionista che ci soddisfi rispetto al lavoro che viene a fare a casa nostra, rispetto anche alla capacità di arrivare velocemente nel caso di una qualsiasi emergenza e quello fa anche la differenza e poi anche deve essere un professionista che abbia delle tariffe che sono per noi accettabili e il che significa che non mettono troppo a repentaglio il nostro bilancio familiare.