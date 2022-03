Quando affrontiamo il tema dell' elettricista h24 affrontiamo un tema delicato perché è evidente che affrontiamo un qualcosa che può avere a che vedere con qualche emergenza che riguarda la sicurezza domestica di casa nostra.

Ognuno di noi può avere una vita quotidiana abbastanza costellata di imprevisti, soprattutto se siamo persone che lavorano molte ore al giorno e poi devono investire altre ore per gestire le questioni della loro famiglia e le questioni in più in generale della quotidianità come andare a fare spesa, come andare a pagare le bollette solo per fare degli esempi.

In questo contesto quando c'è qualche urgenza nel caso dell'elettricista che a che vedere con l'impianto elettrico, bisogna avere un professionista cui contattare senza andare in panne come si suol dire.

Andare in panne significa che torniamo la sera dopo una lunga giornata di stancante lavoro e la luce salta senza motivo anche se abbiamo attaccato qualche elettrodomestico e quindi non è quella la questione.

Possiamo immaginare la scena di noi che mangiamo con gli altri membri della nostra famiglia e non sappiamo chi contattare perché non abbiamo un elettricista di fiducia e ad esempio una situazione del genere potrebbe capitare se siamo nella città in cui viviamo da poco tempo.

Questo ci fa riflettere sul fatto che quando ci si sposta in una nuova città più che soffermarsi su crearsi un gruppo, farsi una vita sociale, questioni molto importanti ma non vitali, dovremmo organizzare la nostra vita quotidiana e questa organizzazione passa dall’avere al nostro fianco dei professionisti come un elettricista o come un fabbro, come un idraulico o Come il tecnico caldaista

Bisogna avere sempre proprio fianco un professionista di supporto come elettricista

Come sottolineavano dal titolo di questa seconda parte abbiamo bisogno di un professionista di supporto e di fiducia come un elettricista, anche perché quando ci sono delle emergenze uguali a quelle che menzionavamo sopra e abbiamo fatto solo degli esempi ci potrebbero essere anche degli altri, avere un professionista del genere ci fa stare più tranquilli così non andiamo in panico perché avendo lui gli facciamo un colpo di telefono e ci facciamo dare i primi consigli su come comportarci.

Altrimenti il rischio è che ci facciamo prendere dall'ansia e dalla foga e non sappiamo quello che fare e facciamo delle sciocchezze.

Poi naturalmente potrebbe dover venire a casa nostra non per forza per delle urgenze, ma anche per questioni più banali come cambiare una presa elettrica, Ma comunque tutte cose molto utili.

Se come menzionavamo nella prima parte dovessimo avere difficoltà a trovare questi professionisti perché siamo nuovi in città una soluzione è quella di affidarci a Internet e quindi guardare i vari siti e i vari professionisti e le varie recensioni degli altri utenti, che hanno usufruito dei servizi e così da farsi un'idea oppure chiedere a qualche conoscente come può essere ad esempio un vicino di casa, un collega di lavoro di darci un nominativo o più di uno così che possiamo andare subito a confrontarci.